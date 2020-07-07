【新冠肺炎】消息：醫管局九龍醫院資訊科技部員工初步確診　家人須隔離

▲ 消息指，患者已入院接受治療。

本港今日新增多宗新冠肺炎初步及確診個案，消息指一名九龍醫院資訊科技部員工初步確診，患者在九龍醫院資訊科技樓工作，據了解患者也會在九龍灣國際展貿中心的辦公室工作。

【新冠肺炎】消息指港現首宗安老院舍確診個案 涉85歲老婦

消息指，該名醫管局資訊科技部員工，在7月3號出現喉嚨痛徵狀，向家庭醫生求醫，當日已經沒有上班工作。其家人包括妻子及兩名小朋友需要接受隔離，患者已入院接受治療。據了解，其工作的樓層，已進行消毒，所有員工今日不在該樓層工作。

【新冠肺炎】本港再錄17宗確診個案 包括1宗本地涉坪石邨彬記粥麵另一30歲男職員

本港昨日新增17宗新增確診個案，至今本港個案累計1,286宗（包括1,285宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日公布的個案涉及12男五女，年齡介乎3至78歲。昨新增的個案中包括一宗本地感染個案，涉與昨59歲坪石邨玉石樓男患者的粥麵店男同事，患者是一名30歲男子居大角咀福祥樓，是第1269宗59歲男子的同事，為粥麵店廚師，於上周六出現喉嚨痛症狀，7月5日前往廣華醫院求診其確診，現時於伊利沙伯醫院留醫。

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記者：伍瑋瑋