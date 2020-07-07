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【港區國安法】林鄭月娥：國安法第43條沒有擴大警權　實施細則有利釋除市民疑慮

社會 10:36 2020/07/07

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《港區國安法》第43條實施細則昨日（6日）刊憲公布，今日（7日）生效，條例賦予警務處國家安全處7項權力。行政長官林鄭月娥今早（7日）出席行政會議前會見傳媒，她表示，有關權力來自國安法，若有人認為擴大警權是錯誤理解法律，因為法律已賦予國家安全使用有關措施，但為了展示符合國安法下尊重和保障人權的準則，所以定下有關實施細則，相信可釋除市民的疑慮。

她又指，至少有4項實施措施與現行法律處理其他嚴重罪行的安排相若，但因為其他法律未能包括今次新增涉及國家安全的違法行為，所以將慣常程序在實施細則重新鋪排一次，讓大家更清晰了解，相信時間和事實可以證明。

問及若市民對細則有懷疑違犯自由時可以怎樣辦，林鄭月娥指，法律規定國家安全委員會的工作不予公開，不可司法覆核和干涉，所以細則是不能司法覆核。她強調，細則不是賦權而是實施，賦權來自國安法，與其他法律有衝突時亦有凌架性，而她本人和國安委亦會監督警務處和國家安全署進行的工作。

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記者：陳子謙

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