  • 31°C
香港時間 : 2020707日 (週二) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【殺手劇透】第8集劇情預告　喬星赴台灣遇刀手閻武被捉走

娛樂 09:46 2020/07/07

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第7集講到雅雯來港尋父，喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關……

第8集 （8/7）

喬星從一勇的手機看到台灣黑道中人柯正雄的相片，發現閻武與他關係緊密，即找閻武問話。

向茜對森森投訴喬星要她打理咖啡店並照顧雅雯，森森為喬星辯解。

素之對淑嫻不屑一顧，及後有人欺負素之，淑嫻為她出頭。

喬星在台灣看到閻武與正雄同場的相片，騙閻武到台灣再查問。二人在街頭突然遇上電單車刀手，閻武更被正雄捉走……

《殺手》第7集劇情 上一頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人
16:25 2020/07/02
【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人
【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌　陳豪任健身教練操出鋼條身型
09:26 2020/06/22
【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌　陳豪任健身教練操出鋼條身型
【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出　Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感
17:41 2020/06/26
【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出　Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感
電視劇 陳豪 高海寧 黎耀祥 龔嘉欣 TVB

最高瀏覽

【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
12:14 2020/07/06
【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】
14:03 2020/07/06
【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】
【IB放榜】IB狀元榜　聖保羅男女囊括4名狀元　男拔佔3人
06:00 2020/07/06
【IB放榜】IB狀元榜　聖保羅男女囊括4名狀元　男拔佔3人