【殺手劇透】第8集劇情預告 喬星赴台灣遇刀手閻武被捉走 娛樂 09:46 2020/07/07 分享： 熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《殺手》 《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第7集講到雅雯來港尋父，喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關…… 第8集 （8/7） 喬星從一勇的手機看到台灣黑道中人柯正雄的相片，發現閻武與他關係緊密，即找閻武問話。 向茜對森森投訴喬星要她打理咖啡店並照顧雅雯，森森為喬星辯解。 素之對淑嫻不屑一顧，及後有人欺負素之，淑嫻為她出頭。 喬星在台灣看到閻武與正雄同場的相片，騙閻武到台灣再查問。二人在街頭突然遇上電單車刀手，閻武更被正雄捉走…… 《殺手》第7集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 16:25 2020/07/02 【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人 視后Ali：最易忽略最親近的人 【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌 陳豪任健身教練操出鋼條身型 09:26 2020/06/22 【殺手】56歲黎耀祥為新劇減磅操肌 陳豪任健身教練操出鋼條身型 【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出 Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感 17:41 2020/06/26 【殺手】視后李佳芯新劇+新書下周齊推出 Ali寫散文集《心之所往》披露個人情感 電視劇 陳豪 高海寧 黎耀祥 龔嘉欣 TVB