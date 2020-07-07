【殺手劇透】第8集劇情預告　喬星赴台灣遇刀手閻武被捉走

▲ 《殺手》

《殺手》由黎耀祥、龔嘉欣、陳豪、李佳芯、高海寧、麥明詩、江美儀等主演，第7集講到雅雯來港尋父，喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關……

第8集 （8/7）

喬星從一勇的手機看到台灣黑道中人柯正雄的相片，發現閻武與他關係緊密，即找閻武問話。

向茜對森森投訴喬星要她打理咖啡店並照顧雅雯，森森為喬星辯解。

素之對淑嫻不屑一顧，及後有人欺負素之，淑嫻為她出頭。

喬星在台灣看到閻武與正雄同場的相片，騙閻武到台灣再查問。二人在街頭突然遇上電單車刀手，閻武更被正雄捉走……

《殺手》第7集劇情 上一頁

