植物性飲品健康過牛奶？營養師Annie推薦2款低脂smoothies

雀巢®️FITNESS最近新出兩款即開即飲嘅紅薏米(Red Barley) smoothies，同外國熱棒嘅薑黃(Turmeric) )smoothies，好味之餘仲聲稱採用營養豐富的植物性食材，主打高纖低糖，究竟植物性飲品係咪真係健康過牛奶？紅薏米同薑黃又係咪真係keep fit、美顏神物？以下就由營養師Annie同你大解構！

▲ 營養師Annie

疑問一：植物性飲品比牛奶是否對身體更好？

營養師Annie解答：「植物性飲品因為不含乳糖，而且不含膽固醇，適合對乳糖有消化困難、關注血脂或需要keep fit 瘦身人士*或需要keep fit 瘦身的人士，由於一般植物性飲品脂肪含量較全脂牛奶少*，如果想嚴格控制體重，絕對適合飲用！」而且植物性飲品比牛奶更符合動物權益，飲得就更安心呀！

*雀巢®FITNESS紅薏米smoothie每100毫升含1.8克脂肪，雀巢®FITNESS薑黃smoothies每100毫升含0克脂肪，比一般全脂奶分別少44%及100%脂肪（一般全脂牛奶脂肪為每100毫升3.25克）

疑問二：外國熱棒嘅薑黃其實係咩？點解可以減肥同有效抗氧化？

營養師Annie解答：「薑黃turmeric 含有薑黃素curcumin係中東和印度等國家煮咖哩常用嘅食材，亦都係近年全球大熱的超級食物！多份文獻顯示，薑黃素有強效抗炎和抗氧化功效，有助保護細胞，減少自由基傷害。 (2)」「而且肥胖會誘發身體產生各種炎症，例如代謝症候群 (三高), 皮膚敏感, 腸胃敏感等, 影響新陳代謝, 加速脂肪積聚. 薑黃透過改善體內發炎情況, 有助改善新陳代謝和營養吸收, 促進減肥進度！」

疑問三：女生大愛嘅紅薏米比白薏米高營養價值？

營養師Annie解答：「係呀，根據食物安全中心資料顯示, 薏米粗身就含有植物性蛋白質, 不飽和脂肪酸, 纖維, 以及微量營養包括鈣, 鐵, 鎂, 鉀, 鋅等, 仲不含飽和脂肪以及反式脂肪同膽固醇已經好高營養價值，而紅薏米其實跟平時見到的白色薏米是同一穀物, 不過因為冇經過打磨過程, 保留咗麩皮, 所以紅薏米含更豐富微量營養, 特別係纖維同植物固醇等 (1)，所以紅薏米真係比白薏米更加高營養價值！」

總結：全新系列雀巢®FITNESS紅薏米合桃+糙米薑黃smoothie最啱女生keep fit飲呀！

大家了解咗紅薏米同薑黃對身體有幾多益處之後，新系列雀巢®FITNESS紅薏米合桃smoothie同糙米薑黃smoothie絕對係女生夏天keep fit解渴之選！

宜家雀巢®️FITNESS紅薏米合桃+糙米薑黃smoothies係指定超級市場同便利店有得買啦！夏天可以飲到健康又唔肥、又好味嘅smoothie真係超開心！仲唔快啲去試吓？

(資料由雀巢提供)