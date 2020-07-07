【那些我愛過的人】陳自瑤演Sabrina獲讚 靚媽Yoyo騷靚相：人生自己編寫
娛樂 10:20 2020/07/07
TVB劇《那些我愛過的人》開播以來，演方家兩姊妹好友Sabrina的陳自瑤（Yoyo），演出獲觀眾認同。出名是娛圈靚媽的陳自瑤，雖然已是一孩之母，身材卻零走樣。昨日（7月6日）她在個人社交平台上載3張靚相，好友黃翠如、姚子羚、沈卓盈等大讚陳自瑤漂亮。
陳自瑤並配相寫道：「每個人的人生都是旅程，只是所走的路徑不同，所選擇的方向不同，所付出的情感不同，而所發生的故事亦不同！ #loveyo #自己的人生自己篇（編）寫 #你我也是編劇 #你想要一個怎樣的人生 #選擇決定命運」
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另外，昨晚《那些我愛過的人》講進撃的小三「蚊滋」崔敏姿（麥皓兒飾）向大婆方書文（連詩雅飾）示威，在場的Sabrina撐閨密怒罵小三。陳自瑤亦在社交平台上載此幕，並寫
女人我見得多，
好似你咁賤格既我都係第一見，
咁多男人唔仲意，
係要仲意搶人老公既..........
🤔🤔😒😒🤬🤬🤬🤬
#那些我愛過的人
#錢莉媛
#方書文
#點解呢個世界咁多綠茶婊
#激死我
#不知廉恥
#baby唔使驚有我保護你
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