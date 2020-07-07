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【南昌街王子】薛凱琪回歸音樂事業　跟黃偉文再合作唱街道情懷

娛樂 10:11 2020/07/07

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薛凱琪談新歌《南昌街王子》。（取自facebook）

薛凱琪（Fiona）近日回歸香港樂壇，推出新廣東歌《南昌街王子》，再跟詞人黃偉文合作，而早前Fiona在ViuTV《Chill Club》重唱成名作《奇洛李維斯回信》，勾起網民集體回憶，並大讚薛凱琪跟16年前變化不大。

另外，Fiona早前亦作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，大談返回娘家再推出新歌感受。

她說：「之前可以說半刻意暫停音樂事業，因為覺得一心不能二用，過去想專心建立自己服裝品牌，而且離開上間公司後，自己想學識營運照顧自己，可以幫到我未來工作。」

Fiona在《Star Talk》接受許文軒訪問。

Fiona特別感謝新歌《南昌街王子》填詞人黃偉文（Wyman），她說：「他真係好有心，有一日打電話來，話填好歌詞，只欠街名，我們開會傾，指香港有幾百條，首先要啱音，即是他佢有幾百條街的街名，有提意過第三街、琴行街，最後我們決定用南昌街，因為夠親民。」

她指出了《南昌街王子》，發現好多人都在那區讀書同住：「而我讀書時都常去那裡買布及絲帶。」

問到Fiona的「南昌街王子」時，她說：「我仍在找，其實我工作可以三十日就做足三十日，如果有時間，我又好懶去陌生人的約會，所以我好難同懶去認識陌生人，不過我信緣份，要來便來。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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