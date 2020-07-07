【食用安全】到著名連鎖米線店食尖椒皮蛋　天水圍街坊驚見8條活蛆蠕動

▲ 天水圍街坊食米線店尖椒皮蛋驚見8條活蛆蠕動。

夏日炎炎不少人都會食用冷盤，但日前就有網民食連鎖米線店的尖椒皮蛋時，驚見有至少8條蛆蟲蠕動，頗為嘔心。受害網民表示，樣本已經交至食環署。

受害網民於Facebook群組「天水圍友」發影片，指日前在天水圍頌富一間著名連鎖米線店進食尖椒皮蛋時，驚見皮蛋上有蛆蟲蠕動，「買皮蛋送蛆蟲」。從影片可見，雖然活蛆與旁邊的芝麻有點相似，但細看的話，至少有8條活蛆正在蠕動，非常嘔心。

▲ 皮蛋上有活蛆。(圖片來源：天水圍友)

對此，受害網民表示「食唔食由你哋決定」，又指樣本正交往食環署。不過，目前帖文已被刪除。

一眾網民見到皮蛋上有數條活蛆蠕動均表示不敢再食，非常嘔心：「皮蛋唔止一次出事！」

營養師吳耀芬（Kathy）曾接受TOPick訪問時分享皮蛋的製成方式，先把泥狀的鹼性化學物（如氫氧化鈉、石灰、碳酸鈉）塗在鴨蛋表面，部分製法會加入鉛或銅來提高穩定性，然後儲放約一個月以上。

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責任編輯：羅嘉欣