【那些我愛過的人】綠茶婊麥皓兒勾引人夫向書文示威　陳自瑤程可為隔空狠罵蚊滋【有片】

▲ Sabrina（陳自瑤飾）和古媽媽（程可為飾）隔空齊罵蚊滋（麥皓兒飾）。

TVB劇《那些我愛過的人》的蚊滋（麥皓兒飾）將綠茶婊特性表露無遺，除了被方醫生閨密Sabrina（陳自瑤飾）及古醫生媽媽（程可為飾）狠罵外，也令觀眾看得討厭。剛播出的一集劇情，蚊滋再度勾引古醫生（馬貫東飾），Sabrina大罵小三一幕令觀眾很心涼！

一直暗戀古醫生的蚊滋經常纏擾古醫生，即使古醫生已為人夫仍不願放手，死纏爛打。

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▲ 蚊滋（麥皓兒飾）於社交平台上示威。（TVB截圖）

表現大方的方醫生未有在食堂大罵蚊滋，其閨密Sabrina先暗諷蚊滋亂坐「座位」，其後破口大罵：「我也見過不少女人，好似你那麼賤格，都是第一次見。那麼多男人不喜歡，就是喜歡搶別人老公。」

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▲ 方醫生（連詩雅飾）與蚊滋（麥皓兒飾）碰面。（TVB截圖）

不少觀眾表示Sabrina大罵蚊滋令人看得很爽，簡直是大快人心。

▲ Sabrina（陳自瑤飾）狠罵蚊滋（麥皓兒飾）。（TVB截圖）

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古醫生回家後也找媽媽求救，曾有意撮合蚊滋與古醫生的媽媽（程可為飾）對她大掉眼鏡：「那個蚊滋看起來挺單純，怎麼會那麼惡毒？」

她提醒兒子：「邪花即是毒瘤，一定要斬草除根，不能讓她死灰復燃。」

她又以癌細胞作比喻：「快、狠，不能讓它擴散。」

▲ 古媽媽（程可為飾）提醒兒子。（TVB截圖）

演方家兩姊妹好友Sabrina的陳自瑤（Yoyo），也有IG回應劇情，並寫：「 女人我見得多， 好似你咁賤格既我都係第一見， 咁多男人唔仲意， 係要仲意搶人老公既..........」

Yoyo又標註：「#點解呢個世界咁多綠茶婊 #激死我 #不知廉恥 #baby唔使驚有我保護你」

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