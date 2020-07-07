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【BB大晒】新手爸爸陳山聰為囝囝開IG　乖仔陪爸爸刨《超能使者》劇本

娛樂 10:47 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新手爸爸陳山聰為愛子開IG，乖仔陪爸爸刨劇本。

陳山聰去年與拍拖5年的圈外女友Apple（何麗萍）結婚，並於今年情人節宣布懷孕，在前日（7月5日）公布太太誕下兒子Jaco。日前陳山聰已把兒子接回家中，在昨晚（7月6日）更為Jaco開設instagram帳戶，年紀小小的Jaco已經陪著爸爸刨新劇劇本。

現年43歲的陳山聰去年11月與拍拖五年的Apple結婚，隨即在情人節宣佈已經懷孕，並於本月1號剖腹誕下7.1磅重兒子，取名為Jaco，是由好友單立文夫婦所改。

【BB來了】陳山聰「升呢」做爸爸　公開一家三口家庭照宣布喜訊

Apple於本月一號誕下Jaco。（instagram圖片）

新手爸爸把兒子接回家後，隨即已經要開工為新劇《超能使者》進行拍攝，落力為Jaco賺奶粉錢。

陳氏夫婦亦在兒子出生的第六日，已為其開設instagram帳號，第一個帖文是一家三口的溫馨合照，接著已經是僅六日大的Jaco陪著爸爸讀劇本的畫面，未知是山聰還是Apple代兒子留言：「Daddy好專心睇劇本，我當然要陪下佢la！」

父子溫馨相處時光。（instagram圖片）

不少圈中人如陳敏之、胡定欣、黃智雯等已經立即追蹤小Jaco的帳號。

而受盡萬重寵愛的Jaco，收到不少禮物，包括陳敏之、馬德鐘夫婦，以及袁偉豪和張寶兒等送BB衫，山聰亦逐一向在IG限時動態向他們道謝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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