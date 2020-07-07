【開心速遞】第930至935集劇情預告　《愛回家》龍家求預言蟹指點迷津

▲ 《愛．回家之開心速遞》

《愛．回家之開心速遞》本周劇情，分別有圍繞大龍生、潮偉、龍力士、根叔、安仔等的故事。

第930集（7/7）

敢佳、豪在Cafe向若水等人展示一隻「蟹神」，言之鑿鑿地講述其預言異能，並推出「蟹神占卜」服務，藉此吸引客人消費。

Rebecca等踴躍參與，若水卻持觀望態度。

「蟹神」的預言獲證實靈驗，吸引更多人前來問卜，想不到龍家大房、二房、三房亦私下找敢佳與豪，欲向「蟹神」追問一件要緊的事情。

「蟹神」的靈驗預言背後原來另有文章，此時敢威於投資事情上拿不定主意，在力王提議下亦打算求「蟹神」指點迷津……

第931集（8/7）

電影學會於潮偉的協助下拍攝短片，過程順利，壯、凌凌等盛讚潮偉是電影業鉅子，並指城安可望繼承其事業而成為電影大亨，城安不禁充滿遐想。

面油的繼父身故，並沒立下遺囑，面油的母親因沒與繼父註冊而分不到遺產。

城安有見及此，遂設法勸潮偉早立遺囑，以作保障，可惜不果。潮偉及後要頂替特技人拍攝危險場面，城安大為緊張，欲與尚善設法阻止，詎料……

潮偉、尚善並無結婚的打算，城安不能袖手旁觀，欲使計促使他們註冊結緍……

第932集（9/7）

心如跟家人到酒樓飲茶，發現賊人偷去樹根的錢包，遂奮勇追截，卻遭賊人用電槍擊暈，幸得樹根所救。

心如捉不到賊，反要家人保護，還連累樹根受傷，不禁自責。心如及後發現身體出現異能，遂用異能暗中幫助家人，事後甚有成功感。

心如後來重遇賊人，遂想利用異能將他制伏，詎料……

心如為捉賊之事耿耿於懷，想方設法要捉到他，終於從書上得到啟發。心如隨書中所教的方法去做，城安發覺心如似乎過份沉迷，擔心她會走火入魔……



第933集（10/7）

Cafe推出情侶套餐，食材卻被剛剛失戀的某人破壞

。那人無心工作，還公然頂撞力士，力士卻體諒其心情，決定讓他放失戀假散心。

力士以為失戀假是一項德政，詎料推行後竟引來無窮後患，不少員工都想濫用假期。力士見狀遂改變策略，試圖阻止歪風，可惜……

若水、樹仁等人遵照力士的要求來申請失戀假，Helen無奈批准。

力士及後發現公司逾九成員工都在放失戀假，接龍陷入癱瘓狀態，他遂要趕於敢威從外地公幹回來前解決此事……

第934集（11/7）

敢威在Cafe展出珍藏古董，引來眾員工爭相觀摩。

馬豹此時道出敢威的秘密，各人本來並不相信，及後卻發生意外事故，證實馬豹所言非虛。

樹仁為敢威朋友的家族產品拍照，動用私伙古董相機作襯托。敢威看上樹仁的古董相機，稱要在聚會中向朋友展示，強行把相機借走，保證翌日歸還，詎料……

樹仁為痛失相機而耿耿於懷，樹根、若水等愛莫能助，此時璟風獻計幫忙，可惜仍然失敗。

樹仁及後聽到力士與愛詩的對話，決定採取最後一着……

第935集（12/7）

城安與Bonnie的畢業旅行泡湯，無法跟她同房獨處，遂向凌凌、壯訴苦，二人認為情侶應保持距離感及神秘感，城安卻不以為然。

城安向潮偉借來手銬拍片，並向壯示範用法，將自己與Bonnie鎖在一起。

不過，城安忘了商借鎖匙，要等負責道具的人員從澳門回港才可解鎖。

城安趁機享受與Bonnie共處的時光，同時亦要面對各種尷尬處境……

城安於道德夫婦監管下與Bonnie同睡一房，發現Bonnie不為人知的一面……