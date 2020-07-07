【患癌失胎】懷孕3個月狂感冒辭職休養　人妻產檢抽血驗出血癌：寶寶留不住

▲ 懷孕人妻最初以為是感冒，不料檢驗出血癌。

人生無常，台灣一名媽媽在懷有二胎期間，以為太操勞患上感冒，然而身體愈來愈差，檢查後竟確診血癌，腹中胎兒也無法保存，令她崩潰大哭。

台灣一名媽媽近日在facebook群組「爆廢公社二館」發文，她表示，自己原居於台北，婚後與丈夫搬到花蓮居住，兩人育有一名3歲的孩子，近日亦懷有二胎，「全家都期待著他的出生。」

然而，懷孕後她的身體狀況變差，患了嚴重感冒，她本以為是懷孕關係，因此懷孕3個月就決定辭職回家休養。然而，她看了數間診所都沒有好轉，她甚至做了流感快篩，但醫生都說是感冒而已。不久後，婦產科就致電給她說，產檢的抽血報告出爐，血小板的數量很低，要求她回去複診，並轉介她往大醫院檢查。

抽血驗出血癌

不料，到醫院抽血檢查後，醫生竟告知她罹患白血病，她頓時晴天霹靂。醫生轉介她到台北的醫院再做檢查，證實患上「急性骨髓性白血病」，要立即住院治療，並要吃藥流產。

我肚子的寶寶是留不住了。還好有他/她，不然我們都不知道自己一個感冒竟然是白血病。

不過，所幸經過兩次化療，並有哥哥捐贈幹細胞讓她移植後，她的情況穩定，可以出院，未來仍要繼續與癌魔對抗，她感恩家人一直在身邊陪伴。

這一路上我的老公跟家人都在醫院輪流照顧我，還有我以為我那愛賭博的爸爸，把他辛辛苦苦賺的積蓄都用在我的醫藥費上。現在我還努力的在跟我的病抗鬥著，大家要好好的注意自己身體健康哦！

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責任編輯：王明芳