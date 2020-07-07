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【文化藝術】西環街頭針織欄杆公仔遭偷竊　藝術家：所有娃娃都被偷走一個不剩

休閒 12:24 2020/07/07

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西環街頭針織欄杆公仔全遭偷竊。

本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Epoque一向致力在本港各區的欄杆放置編織藝術裝置，吸引過不少香港人拍照留念。不惜，工作室昨日於Facebook發文表示，西環的針織欄杆娃娃「全被偷走，一個不剩」，令工作室的藝術家感到心痛。

針織娃娃全被偷走，一個不剩。(圖片來源：La Belle Epoque)

本地針織藝術塗鴉工作室La Belle Epoque於Facebook發文分享壞消息，表示昨日早上收到消息，西環海濱長廊的所有針織欄杆娃娃全被偷走，「一個不剩」。消息讓工作室的藝術家感到心痛，並立即趕到西環海濱長廊將剩餘的毛冷也帶走，「劃上一個荒涼的句號。」

據了解，西環海濱長廊的針織欄杆娃娃從去年3月25日開始裝置，共裝置過19對娃娃。工作室表示，「我們沒有傷心。他們永遠都在。」並感謝大家一直以來的支持。

西環海濱長廊以往擺放過La Belle Epoque的針織欄杆娃娃。(圖片來源：La Belle Epoque)

事件引起網民熱烈討論，紛紛分享過往拍攝過的娃娃照片，感謝工作室的創作，指「帶給我們美好的回憶」。另外亦有人斥責偷竊者，指「幹壞事者可恥」、「傻架，甘都偷，唔會賣到錢架」、「心思狹窄嘅人只想到自己，帶返屋企滿足自己。」

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責任編輯：羅嘉欣

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