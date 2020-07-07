【新冠肺炎】兩間小學的老師涉曾接觸確診者　上水鳳溪創新小學須停課

▲ 上水鳳溪創新小學一名老師曾與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，謹慎處理，故安排今天（7日）停課一天。（資料圖片）

本港今日（7日）新增多宗新冠肺炎初步及確診個案，元朗區議員（元龍選區）張秀賢指，位於元朗的光明英來學校一名老師的同住家人初步確診。校方向TOPick證實，已接獲學校職員通知，其家人初步確診，已即時在家隔離。校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。

光明英來學校校長馮瑞德在新聞稿表示，一直按教育局指引，做足各項防疫措施。學校亦會加強校內的清潔及消毒工作。如有最新進展，校方會盡快通知學生及各家長。校方已促請各位家長應依照衞生防護中心的健康指引，為預防冠狀病毒病採取合適的預防措施。

此外，培基小學發出通告指，接獲誠班家長來電，告知學生的父親對深喉喠液檢測呈陽性反應，現已入院，有關學生已沒有上學。校方正與衞生防護中心保持聯絡，有進一步消息會通知家長。

另外，上水鳳溪創新小學表示，一名老師上周六（4日）與一位剛確診新冠肺炎患者曾短暫共處，正待衞生署檢測。老師已即時通知校方作出緊急應變，校方為謹慎處理，故安排今天（7日）停課一天，包括zoom視訊課堂，惟六年級升中放榜工作仍如期舉行。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙