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【美國品牌】手袋新貴SENREVE意國製造　憑高性價比高品質受上班族青睞

休閒 11:54 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

手袋新貴SENREVE的長方形Doctor Bag，大小恰到好處，本港女士們可要留意，$7,040。（攝影：曾耀輝）

女士的時尚心頭好離不開兩個項目，分別是手袋和鞋履，前者的重要性既是她們的命根，同時也是時裝品牌的命脈，奈何是不少名牌手袋索價甚高，叫不少女士們難以負擔，因此，在市場上造就了一些全新手袋品牌，打著優質與高性價旗幟殺入市場，來自美國的SENREVE正是這方面的新貴。

品牌的成名作Maestra Bag，既可以手挽，又可以變成背囊，同時更附上皮帶可以斜用，一袋三用。$7,040。（攝影：曾耀輝）

品牌的成名作Maestra Bag，既可以手挽，又可以變成背囊，同時更附上皮帶可以斜用，一袋三用，$7,040。（攝影：曾耀輝）

一個頂級名牌手袋，售價多由2萬元起，誠然，不是每位女士可以負擔得來，所以在手袋市場上走中價位的品牌眾多，而且做得有聲有色，例如Kate Spade、Coach和Tory Burch等，都是市場上的表表者，今天你必須而懂得的是SENREVE。

品牌由Coral Chung和Wendy Wen兩位來自台灣的女生於美國三藩市創辦，創立的原因和不少成功的設計師一樣。

專為是次Pop-up Shop而特設的亞洲限定版Alunna bag，有不同顏色和皮革可供選擇，同樣可以變成背囊使用，$5,070。（攝影：曾耀輝）

她們有感市場上缺少了大容量的手袋，既可以用作上班用途，同時款式耐看和售價合理，於是SENREVE首個名為Maestra Bag應運而生，加上手袋在造袋強國意大利製造（生產商為Fendi製造手袋），雖然品牌暫時還是起步階段，但已經進佔了Farfetch和Shopbop等郵購網站，可見品牌已都得到行內人的認同。

SENREVE每一款手袋都有大量不同顏色和皮革種類選擇，例如這個Bracelet Pouch用上exotic leather。$4,520。（攝影：曾耀輝）

SENREVE每一款手袋都有大量不同顏色和皮革種類選擇，例如這個Bracelet Pouch用上exotic leather。$4,520。（攝影：曾耀輝）

談到這個特大容量的成名作Maestra Bag，除了可以放入一個15吋的手提電腦外，袋內設有多達7個間隔，甚至一把「縮骨雨傘」都可以放入，難怪得到當地女士垂青。

不過，相比於個子不高的亞洲女生，可能會略嫌Maestra Bag體積過大，於是兩位創辦人在集思廣益下將這手袋加以改良衍生出體積略小的中型號Midi Maestra。

Pop-up shop由即日起至8月6日出現於金鐘太古廣場。（圖片由SENREVE提供）

除此以外，是次Pop-up shop裏亦加推限定發售的Alunna bag、近年回歸大熱的belt bag等，陣容鼎盛，SENREVE絕對有望可與其他走中價市場的手袋品牌互相較量一番。

地址：太古廣場1樓100A

記者：何偉雄

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