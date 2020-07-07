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MIRROR年輕力壯勁好胃口　 Anson Lo被爆最大食一餐吃三碗飯

娛樂 11:38 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

MIRROR全員出動任《今晚趁熱食》嘉賓宣傳新歌。

ViuTV節目《今晚趁熱食》日前邀請了MIRROR擔任 「星色味俱全」環節嘉賓， 節目中互談彼此的飲食習慣，並一起大玩遊戲 。12位MIRROR成員玩遊戲的時候要先分成兩組，各選出代表負責做動作， 由隊員估食物名，答中最多就勝出。

其中一組代表是Stanley，另一組是Alton。最後由Alton隊勝出，眾勝出的成員打開碟蓋見到是鮑魚燒賣，都十分興奮，而且不但勝出的6位優先食，亦分給其他成員，又留一隻鮑魚給花姐，十分抵錫。

Alton隊勝出，眾人可以食鮑魚燒賣。

看到他們的食相還以為最近頻頻為新歌宣傳「冇啖好食」，但其實工作人員已很貼心，亮相節目之前給他們吃了大盒飯， 只不過MIRROR位位都是年青人，很容易便消化掉。  
 
講到食的時候，主持強尼問MIRROR的12位哪位最愛吃 ? 他們立即互爆，有的說是Anson Lo，而Anson Lo說是姜濤，他說姜濤喜歡吃甜，尤其是蛋糕、朱古力，他卻喜歡吃炒飯，特別愛吃碳水化合物，大家更力證Anson Lo要食三碗才飽腹！

眾人互爆哪位MIRROR成員最喜歡吃東西。

Frankie稱：｢ 開工的時候是特別吃得多， 因為跳舞要消耗很大體力，記得在台灣拍攝MV的時候，晚上收工一起去便利店，將便當一一掃空 ! ｣

最近MIRROR拍MV，是由花姐親自操力拍攝，隊長Lokman大讚花姐很厲害，因為以往拍MV都花上至少20個小時，花姐卻用了15個小時為他們拍了兩個MV呢。   

Mirror 盧瀚霆 姜濤 江𤒹生 邱傲然 呂爵安 李駿傑 陳卓賢 柳應廷 邱士縉

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