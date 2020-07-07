【活蛇火鍋】幼蛇火鍋中瘋狂掙扎求存　被食客用筷子壓頭活活煮熟

▲ 一條活生生的幼蛇被放入火鍋中，不斷掙扎扭轉，但被食客用筷子按住頭部，難逃被活活煮熟的命運。

新冠肺炎疫情持續，但仍然有不少地方食野味風俗屢禁不止。越南網絡上近日熱烈流傳一段短片，片中可見一條活生生的幼蛇，被放入煮沸的火鍋中，一度不斷掙扎扭轉，但被食客用筷子按住其頭部，難逃被活活煮熟的命運。影片引來不少網民議論，狠批做法殘忍，亦擔心會引來下波疫情爆發。

據越南網媒《Afamily》報道，一段長約30多秒的「活蛇火鍋」影片在越南網絡上流傳，一條黑白相間的幼蛇被放入一個煮得沸騰的火鍋中，不斷扭動全身、痛苦掙扎，甚至幾次把頭部伸出鍋外，想逃出滾燙的鍋中。

▲ 蛇頭被食客用筷子按入鍋中。（影片截圖）

火鍋附近還放有啤酒，疑似是在餐廳中。雖然幼蛇欲逃離鍋，但最終不敵食客。幼蛇數度被食客以筷子重新夾入鍋中，應難逃被煮熟的命運。

不少網民看到影片後深感恐怖，留言直做法殘忍冷血。相關行為除了被質疑是虐待動物外，相當不人道外，也有人憂慮這種食野味行為，有機會爆發新一輪疫症，為人類帶來致病源，食安問題引起憂慮。

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責任編輯：羅嘉欣