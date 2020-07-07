【2020放暑假】君悅酒店推夏令營學院　體驗特備課程可享優惠價住宿【附預訂連結】

▲ 香港君悅酒店推出夏令營學院活動，當中設計了一系列好玩課程，有趣又富教育意義。小朋友學懂烹飪除了好玩外，實在亦必要的自理技能之一。(酒店提供)

今年暑假，香港君悅酒店推出夏令營學院活動，當中設計了一系列好玩課程，有趣又富教育意義，包括學習季節性有營菜餚、呵護肌膚程序、認識基本運動概念及完美的舖床技巧等，大人細路都玩得。課程只需一天時間便可體驗箇中樂趣，兼可專享額外優惠入住酒店歎水療及餐飲呢。

課程分House Care School家居料理課程及Wellness School身心健康課程：

1.House Care School 家居料理課程

這家居護理課程適合各年齡層參加，為客人提供基本家居護理及烹飪的概念，從而培養及提升個人的獨立思考及生活能力。於4.5小時的課程中，酒店專業的管家團隊會為客人仔細地示範如何整理床鋪、如何整理衣櫃、如何清潔洗手間的小貼示及如何有效率地收拾行李。

此外，酒店專業的頂級廚師團隊，會教客人如何做簡單的亞洲及西式菜式，同時亦會教客人基本西餐禮儀。

日期：即日至8月26日，逢星期三

價錢：$900/位 (另加10%服務費)

額外優惠：

1.客人更可即日享7折水療護理優惠及餐飲8折優惠。

2.客人可額外以價值$1,500 + 10%服務費(每晚)入住海景客房連咖啡廳早餐 (最多兩位)。

▲ 身體磨砂工作坊，是其中一個課程教如何謢理身體。(酒店提供)

2.Wellness School 身心健康課程

可享受由早上7時至晚上7時的身心健康旅程，讓身心徹底放鬆，將壓力一掃而空。首先以參加早上瑜伽班及學識如何練習靜觀默想開始。然後體驗鮮榨果汁過程，於咖啡廳享用完豐富的自助早餐後，就會有酒店專業的水療團隊示範一些簡單易記的按摩技巧，接著就有身體磨砂工作坊，讓客人擁有獨特的水療回憶。最後，客人還可於酒店的11樓享受日光浴或享用健身中心到日落。

日期：即日至8月25日，逢星期二

時間：7am-7pm

價錢：$900/位 (另加10%服務費)

▲ 玩完身體護理，可於酒店泳池享受日光浴。(酒店提供)

額外優惠：

1.客人更可即日享7折水療護理優惠及餐飲8折優惠。

2.客人可以價值港幣$600 + 10% 服務費用靜水沁園客房。

3.客人可額外以價值港幣$1,200 + 10% 服務費(每晚)入住靜水沁園客房連咖啡廳早餐 (兩位)

記者：趙景隆