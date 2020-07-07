【新冠肺炎】消息：3名沙田區居民初步確診報稱沒有外遊　有患者曾到迪士尼樂園

▲ 本地感染個案增加，消息指有初步確診患者曾到迪士尼樂園。

本港今日（7日）新增多宗初步確診個案，有消息指3名沙田區居民初步確步，3人都報稱沒外遊記錄。據了解3人的深喉唾液樣本呈陽性，故昨晚被安排入住沙田威爾斯醫院，正等候進一步的測試結果。

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3名初步確診者為兩男一女，分別住於沙田禾輋德和樓、禾輋美和樓及水泉澳明泉樓，其中兩名男患者分別是40及42歲男士，至於水泉澳明泉樓是66歲女人。其中一名男患者是醫管局九龍醫院資訊科技部員工。

消息指，其中一名男患者曾到香港迪士尼樂園遊玩，衞生防護中心正追查其行蹤及調查。TOPick正向迪士尼樂園了解情況。

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本港昨日新增17宗新增確診個案，至今本港個案累計1,286宗（包括1,285宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日公布的個案涉及12男五女，年齡介乎3至78歲。

昨新增的個案中包括一宗本地感染個案，涉與昨59歲坪石邨玉石樓男患者的粥麵店男同事，患者是一名30歲男子居大角咀福祥樓，是第1269宗59歲男子的同事，為粥麵店廚師，於上周六出現喉嚨痛症狀，7月5日前往廣華醫院求診其確診，現時於伊利沙伯醫院留醫。

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記者：伍瑋瑋