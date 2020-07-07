【兒童醫院】鍾嘉欣完成隔離為《兒童醫院》開工　傳張寶兒代替李佳芯演出

▲ 傳TVB出動300萬片酬邀鍾嘉欣回巢拍劇。

新劇《兒童醫院》即將開拍，作為TVB的重頭劇，《兒童醫院》演員班底絕不馬虎，盛傳出動300萬片酬邀鍾嘉欣由加拿大回巢拍劇，加上視帝馬國明、周家怡、羅仲謙參演，陣容鼎盛。據悉視后李佳芯（Ali）原為《兒童醫院》班底，可是礙於《兒童醫院》很大機會與內地合作，故TVB決定抽起李佳芯。

鍾嘉欣自2015年結婚後三年抱兩，並專心留在溫哥華相夫教子，只在2018年參演《再創世紀》，不過她的戲份全在加拿大拍攝。隨子女已漸長大，嘉欣終於為拍劇一事「開綠燈」，可以飛回香港為《兒童醫院》開工。

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▲ 嘉欣已為新劇《兒童醫院》試造型。（取自鍾嘉欣IG）

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嘉欣為《兒童醫院》試造型

由於新冠肺炎的關係，嘉欣回港要先行隔離14天。對於睽違5年回巢拍劇，她早前回覆TOPick記者表示：「期待呢。」

昨日（7月6日），嘉欣現身TVB電視城為《兒童醫院》試造型。

久未拍劇的嘉欣非常勤力，早前在IG分享自己已開始睇《兒童醫院》劇本為角色做功課。從相所見，由於一對仔女不在身邊，嘉欣唯有用一對仔女的照片加囡囡Kelly的水樽放在身邊解思念之苦。

▲ 嘉欣一對仔女留在加拿大。（取自鍾嘉欣IG）

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傳李佳芯無緣《兒童醫院》

另外，早前傳版雪藏的視后李佳芯，隨劇集《殺手》推出獲「解封」，可是有傳原本《兒童醫院》演員班底有Ali參與，可是因為《兒童醫院》很有機會和內地合作，所以TVB決定改由張寶兒接替李佳芯。

張寶兒回應傳媒時亦表示已接獲公司通知，將在《兒童醫院》飾演麻醉科醫生，並和羅仲謙有感情線，因為今次在新劇將與很多前輩同場演出，寶兒表示期待跟他們學習。

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