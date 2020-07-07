  • 33°C
香港時間 : 2020707日 (週二) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兒童醫院】鍾嘉欣完成隔離為《兒童醫院》開工　傳張寶兒代替李佳芯演出

娛樂 12:37 2020/07/07

分享：

熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

傳TVB出動300萬片酬邀鍾嘉欣回巢拍劇。

新劇《兒童醫院》即將開拍，作為TVB的重頭劇，《兒童醫院》演員班底絕不馬虎，盛傳出動300萬片酬邀鍾嘉欣由加拿大回巢拍劇，加上視帝馬國明、周家怡、羅仲謙參演，陣容鼎盛。據悉視后李佳芯（Ali）原為《兒童醫院》班底，可是礙於《兒童醫院》很大機會與內地合作，故TVB決定抽起李佳芯。

鍾嘉欣自2015年結婚後三年抱兩，並專心留在溫哥華相夫教子，只在2018年參演《再創世紀》，不過她的戲份全在加拿大拍攝。隨子女已漸長大，嘉欣終於為拍劇一事「開綠燈」，可以飛回香港為《兒童醫院》開工。

【靚媽回巢】鍾嘉欣返TVB拍重頭劇《兒童醫院》　與視帝馬國明合作有望奪視后

嘉欣已為新劇《兒童醫院》試造型。（取自鍾嘉欣IG）

【回巢拍劇】鍾嘉欣溫哥華返港隔離14天　3百萬片酬與馬國明合作《兒童醫院》

嘉欣為《兒童醫院》試造型

由於新冠肺炎的關係，嘉欣回港要先行隔離14天。對於睽違5年回巢拍劇，她早前回覆TOPick記者表示：「期待呢。」

昨日（7月6日），嘉欣現身TVB電視城為《兒童醫院》試造型。

久未拍劇的嘉欣非常勤力，早前在IG分享自己已開始睇《兒童醫院》劇本為角色做功課。從相所見，由於一對仔女不在身邊，嘉欣唯有用一對仔女的照片加囡囡Kelly的水樽放在身邊解思念之苦。

嘉欣一對仔女留在加拿大。（取自鍾嘉欣IG）

【衣錦還鄉】周家怡回巢TVB當女主角　主演《兒童醫院》與視帝馬國明羅仲謙合作

傳李佳芯無緣《兒童醫院》

另外，早前傳版雪藏的視后李佳芯，隨劇集《殺手》推出獲「解封」，可是有傳原本《兒童醫院》演員班底有Ali參與，可是因為《兒童醫院》很有機會和內地合作，所以TVB決定改由張寶兒接替李佳芯。

張寶兒回應傳媒時亦表示已接獲公司通知，將在《兒童醫院》飾演麻醉科醫生，並和羅仲謙有感情線，因為今次在新劇將與很多前輩同場演出，寶兒表示期待跟他們學習。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【陀槍師姐2020】羅仲謙為囡囡發燒感憂心　謙仔笑指楊怡不準他錫女兒
18:10 2020/06/09
【陀槍師姐2020】羅仲謙為囡囡發燒感憂心　謙仔笑指楊怡不準他錫女兒
【回巢拍劇】鍾嘉欣溫哥華返港隔離14天　3百萬片酬與馬國明合作《兒童醫院》
18:48 2020/06/24
【回巢拍劇】鍾嘉欣溫哥華返港隔離14天　3百萬片酬與馬國明合作《兒童醫院》
【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本　李佳芯：為何要推翻曾經的我？
17:49 2020/06/29
【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本　李佳芯：為何要推翻曾經的我？
鍾嘉欣 李佳芯 張寶兒 馬國明 羅仲謙 周家怡 兒童醫院 演員 娛樂人物職業 電視劇

最高瀏覽

【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
12:14 2020/07/06
【現代陳世美】陳振華被太太力數賤男惡行　出軌家暴借錢走數樣樣做齊
【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】
14:03 2020/07/06
【那些我愛過的人】希晨發現書文與瀚輝床照　樂汶被神秘要脅逼自首【內含劇透】
【生命鬥士】鍾麗淇大女患罕見病致脊柱側彎　小鬥士鍛煉肌肉不向命運低頭
16:51 2020/07/06
【生命鬥士】鍾麗淇大女患罕見病致脊柱側彎　小鬥士鍛煉肌肉不向命運低頭