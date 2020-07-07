【升中派位】小學校長指自行分配學位提早通知有助學生選校　有學生以校風為首要選校條件

▲ 陳致勇同學收到結果後，高興得立即上前抱緊母親。（陳永康攝）

升中派位結果今日（7日）公布結果，今年獲派首3志願的整體滿意率為90%，較去年升3個百分點。54,112名學生中，「自行分配學位」及「統一派位」階段合計，90%學生獲派首3志願，較去年87%，上升3個百分點；77%學生獲派首志願，較去年的74%，亦按年上升3個百分點。

▲ 鮮魚行學校施志勁校長只自行分配學位階段結果提早通知，令老師能予學生更到位的選校建議。（陳永康攝）

鮮魚行學校校長施志勁指該校今年有7成2學生派得首三志願，提到今年自行分配學位階段結果提早通知，他認為此舉對學生部署選校有幫助，有助減輕學生壓力之餘，老師所予學生的建議亦會更為到位，可避免以往錯配的情況，令預測更為準確。他恭喜同學考獲心儀學校之餘，亦提醒同學們要注意精神及身體健康，望畢業生可以發光發亮回饋社會。

▲ 鮮魚行學校今年有7成2學生派得首三志願，不少學生收到成績後都感到鼓舞。（陳永康攝）

其中陳致勇同學派到第三志願觀塘功樂官立中學，他表示放榜前十分緊張，現在知道成績是「鬆了很多口氣」，起初依然有打算叩門，惟母親陳太認為不再需要，他亦隨即認同母親的說法。

陳致勇指暫時仍未去過該所學校，不過一家本住牛頭角上邨，相信家與學校隔離並不遠。被問到只得第三志願，為何不繼續叩門，他打笑話回應說：

人地唔想收，就唔好逼佢啦！

他續指疫情期間，都靠網上平台上課，若有不明白的地方亦難以詢問老師，但因家中經濟情況不理想，本來已有申請經濟援助而未有補習。陳母指選校方面都是由兒子自己決定，陳致勇則表示選校時最著重校風，又坦言擔心若校風不好的話會有欺凌事件發生。

▲ 鍾柏其同學成功獲派第一志願，他表示父母收到消息後感覺開心。（陳永康攝）

來港6年的鍾柏其成功獲派第一志願匯景書院，惟父母今日未有陪同他到學校領取成績，他指已將相關結果告知父母，父母收到消息後亦表示開心。鍾柏其說到選校的考慮點時，「自己想入就揀」。他又提到自己最著重該校校風，其次是考慮老師建議。

鍾柏其提到自己在校內的成績也是頭10位，平日有多溫習，亦有補習英文，認為可以令升中後沒那麼辛苦。他續指畢業後最不捨得同學，希望低年級同學都考得好。

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記者：郭家穎