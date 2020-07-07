【缺德家長】2歲童瀨屎育嬰室換尿片　港爸懶理衛生洗手盤沖洗兒子臀部

▲ 一名港爸在商場育嬰室為約2歲的兒子換尿片，並在洗手盤沖洗兒子臀部。

很多商場都設有育嬰室，方便帶著嬰幼兒外出的家長使用，不過間中有家長做出缺德行為，影響其他使用者。有家長在社交媒體分享，他在商場育嬰室遇到一名港爸為約2歲的兒子換尿片，並在洗手盤沖洗兒子臀部，也不顧別人指責。

洗手盤沖洗臀部

該名家長昨日（6日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示於荔枝角D2 Place的育嬰室為BB換尿片，換完準備走的時候，有一對父母帶著目測約2歲多的兒子進來，聽到對方說兒子瀨屎。

目擊的家長指男童站在換片墊上，港爸跟太太說「一係洗pat pat啦 」，太太反問「點洗呀 」。

之後個爸爸就除咗佢塊片……然後即刻抱起個仔擺咗屎忽落手洗盤！

父母不理別人指責

他看不過眼，於是跟那對父母表示︰

你哋點做人父母㗎，咁缺德！人哋用嚟洗手㗎！

那對父母沒有理會他，他形容對方「完全當自己屋企廁所」，他其後向同保安講述事件。

網民留言指責那對父母，有網民認為帶兩歲多的孩子出街，應該要帶濕紙巾，抹乾淨就可以了，又指「自己屋企咁做就冇所謂」。另有網民分享自己遇到的經驗，試過在酒樓有家長「擺個細路企喺洗手盆小便」。

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責任編輯︰王明芳