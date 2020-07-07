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【家庭悲劇】買不起智能手機給女兒網上學習　窮爸爸送傳統手機遭摔爛後輕生亡

健康 12:58 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

疫情下，印度爸爸買不起智能手機給女兒上課，父女起爭執，最終釀成慘劇。

新冠肺炎疫情影響全球，截至今日凌晨，印度累計確診個案已達720,346宗，為全球第三高。疫情期間，不少學校也轉為網上教學。印度一名女初中生要求父親購買智能手機，以便參與網上課堂。惟50歲農民父親買不起，只能買傳統手機送給女兒，惟遭當場摔爛，翌日父親自殺身亡。

《印度斯坦時報》報道，該對父女居於印度東北部特里普拉邦一個村莊，女兒正就讀10年級，為初中生。當女兒要求買智能手機後，50歲的農民父親設法籌錢，最終於只能上周二（6月30日）買下一部傳統手機送女兒。當日父女口角後，該名父親返回睡房，不料翌日被發現陳屍房內。

警方表示，接報後已詢問該名男子的家屬及附近居民，得知死者因沒有買智能手機而爭執，驗屍後已把遺體交給家人。

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責任編輯：羅嘉欣

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