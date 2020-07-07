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【升中派位】油天86%學生獲派首3志願　有學生失落首3志願仍入名校感喜出望外

社會 12:14 2020/07/07

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不少學生收到升中派位結果後喜極而泣。（陳靜儀攝）

升中派位今日（7日）放榜，油蔴地天主教小學學生今年獲派首3志願比率達85.9%，稍為低過全港整體的90%，有女生卻意外獲派首3志願以外的名校嘉諾撒聖瑪利書院，她及其父均對結果感到喜出望外。

連先生表示，女兒雖然不獲派首志願真光女書院，最終在統一派位獲派在首3志願以外的嘉諾撒聖瑪利書院，連生說事前「完全無諗過」獲派該校，他及女兒均感到「喜出望外」。連先生說，他自1、2年前已開始加緊督促女兒溫習，完全沒有安排補習，「全部一手一腳」為女兒部署升中，見到女兒成績逐漸有進步，今晚會與親人「食餐勁」慶祝。

連同學不獲派首志願真光女書院，最終在統一派位獲派在首3志願以外的嘉諾撒聖瑪利書院。（陳靜儀攝）

其女兒連同學說，這1年多在父親督促下會略為感到辛苦，平時每日溫習約2至3小時，

但知道自己一定要考好啲，入到好嘅中學，所以自己會提醒自己努力啲。

獲派首志願九龍華仁書院的麥同學表示，之前用了很多時間溫習備戰考試，亦曾經擔心疫情外停課會影響派位，現在知道結果後感到很開心，形容過去的「努力無白費」，最想感謝母親及老師，特別是母親亦有陪他溫習、給予支持等。

麥同學獲派首志願九龍華仁書院。（陳靜儀攝）

其母麥太表示，今早等待放榜時心情十分緊張，原本已準備好叩門文件叩門，現在兒子如願獲派首志願，令她頓時感到「放鬆哂」，指兒子主要靠平日努力溫習，她亦有請補習老師為兒子補全科。

陸同學獲派早前已取錄她的直資德望學校。（陳靜儀攝）

該校另一女生陸同學則獲派早前已取錄她的直資德望學校，陸同學表示，幸好德望在疫情下沒有取消面試，形容能獲德望取錄是全靠父親在面試中的表現。其父陸先生則透露，面試有問及與疫情有關限聚令等問題。

油天今年男生最多獲派九龍華仁書院及九龍聖芳濟書院及，女生則最多派往真光女書院，亦有不少學生獲派伊利沙伯中學及銘基書院。

【升中派位】小學校長指自行分配學位提早通知有助學生選校　有學生以校風為首要選校條件

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記者：馮琪雅

油蔴地天主教小學 中學 小學 伊利沙伯中學 聖芳濟書院 真光女書院 嘉諾撒聖瑪利書院 九龍華仁書院

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