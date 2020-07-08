【香港腳】腳汗多易招真菌誘發香港腳　中醫教5貼士防腳患忌吃濕熱水果【內附湯水食譜】

▲ 假如體質太過濕重，脾胃功能又差，梁醫師建議可飲用合適湯水，配合浸腳治療，杜絕濕氣積聚，誘發香港腳。

香港腳是足部皮膚真菌性感染，中醫稱為腳濕氣。註冊中醫師梁振威指，香港腳可分為水皰型、糜爛型和鱗屑角化型3種，受天氣、生活習慣和飲食習慣影響，因而發病。

天氣潮濕炎熱出汗多，而腳部的汗腺較發達，濕氣易讓真菌滋生。或下雨天、工作時雙腳全濕「焗」足全日、穿鞋不穿襪等，都是積聚濕毒，誘發香港腳。

▲ 出痕癢水胞、脫皮裂開有傷口、龜裂出血均屬不同類型的香港腳。（iStock圖片）

另外若偏好辛辣、煎炸食物，加上喜歡喝凍飲，就容易傷到脾胃。脾胃助身體運化祛濕，假如功能變差，身體就會積聚濕氣。「濕氣容易化熱，濕熱循經絡往下走，去到雙足，鬱而發病。」梁醫師補充。

兩款食療湯水推介

一般患者毋須使用內服藥物治病，但假如體質太過濕重，脾胃功能又差，梁醫師建議可飲用合適湯水，配合浸腳治療，杜絕濕氣積聚。

把所有材料放進煲內，下7至8碗水，可配搭瘦肉或豬腱，煲1小時左右，飲用前應向中醫師查詢。

健脾胃之選

材料：淮山30克、五指毛桃60克、茯苓15克、生熟薏米30克、陳皮6克、蓮子30克。

＊濕氣重，但熱性較輕者宜飲，可加強脾胃功能。

▲ 註冊中醫師梁振威指，一般患者只需按中醫指示，以外治（中藥材浸腳）的形式治理即可。（黃建輝攝）

祛濕清熱之選

材料：粉葛半斤、鮮土茯苓半斤、赤小豆30克、扁豆30克、果皮6克、生薏米30克。

＊濕氣積聚得久、化熱，以致有鬱熱出現者，可清熱祛濕，蓮子、茨實亦具加強脾胃功能之效。

5大貼士防香港腳

要預防或根治香港腳，治療不是單一方法。需改善體質，保持足部乾爽清潔，才可跟病症告別。梁醫師有以下幾個建議：

1. 戒口，忌凍飲、辛辣煎炸食物，濕熱水果如芒果、榴槤、菠蘿。要鞏固脾胃功能，否則抵抗力差，外來的濕毒、真菌就容易侵入皮膚。

▲ （黃建輝攝）

2. 勤換鞋襪、做消毒清潔，要保持乾爽。襪子要選棉質、吸汗的類型，腳板底汗腺較多，沒襪子吸汗時，濕境太濕就適合真菌滋生；如果患有香港腳，襪子需每日更換，並用消毒水或滾水浸泡15分鐘，才拿去洗。鞋的內部要噴消毒液，再吹乾或曬乾，確保乾淨無真菌。

3. 盡量別與人共用鞋、襪或腳盤。好多時家中一人患病，全家都會感染。與患者共穿拖鞋、患者在家赤腳走路，都有機會傳染他人。

▲ 上班族要小心！因長期坐着不動，腳部血液循環差，再加上常穿不吸汗的皮鞋、高跟鞋，感染風險大增。（iStock圖片）

4. 下雨天若沾濕雙腳，要立即更換鞋襪，吹乾鞋身及鞋墊，並噴消毒劑。真菌滋生十分頻繁，焗住8至10小時容易感染香港腳。愛穿涼鞋、拖鞋的人士，因外來的真菌和污水十分危險，故沾濕後亦應立即清潔。

5. 選穿透氣度高的鞋。皮鞋、高筒鞋、靴子要避免，因高身設計會使鞋內溫度較高，難排汗也不透氣。

記者：吳霆俊