【新冠肺炎】消息：屯門醫院兩名男病人初步確診　分別58歲及14歲

本港今日（7日）新增多宗初步確診個案，消息指屯門醫院2名男病人，分別14歲和58歲，2人初步確診新冠肺炎，現正留醫，二人並沒有外遊紀錄，待衞生署再作進一步覆檢。

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本港昨日新增17宗新增確診個案，至今本港個案累計1,286宗（包括1,285宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日公布的個案涉及12男五女，年齡介乎3至78歲。

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昨新增的個案中包括一宗本地感染個案，涉與昨59歲坪石邨玉石樓男患者的粥麵店男同事，患者是一名30歲男子居大角咀福祥樓，是第1269宗59歲男子的同事，為粥麵店廚師，於上周六出現喉嚨痛症狀，7月5日前往廣華醫院求診其確診，現時於伊利沙伯醫院留醫。

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記者：陳正怡