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【減價開倉】HomeSquare年度勁減必掃1折Dyson產品　首推筍貨預留7月8日網上率先熱搶【內附連結】

休閒 13:33 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

HomeSquare的年度勁減，將於7月12日至8月12日舉行，超過58,000件品味家具及家品以低至1元、100元及1折開售。今年首推網上筍貨預留，7月8日起在網上搶購。

近日市面上各式商舖都舉行減價優惠，完全是購物定力的大考驗，不過今次HomeSqaure的「香港家居折2020」，極有可能令大家失守了，皆因減價後傢俬、家品的價錢相當吸引︰$100一張半真皮3座位梳化、$1一張原木茶几，還可以1折購買多款Dyson產品，是時候為屋企添置新家具了。

HomeSqaure的「香港家居折2020」將於7月12日至8月12日舉行。（官方圖片）

一站式家居主題商場HomeSquare的年度盛事「香港家居折2020」，今年將於7月12日至8月12日舉行，超過58,000件品味家具及家品以低至1元、100元及1折開售，產品包括傢俬家品、寢室用品、家精品以至家居電器。

KUKA HOME Dingle 3座位半真皮梳化（優惠價：$100／限量1件）（HomeSquare提供）

Francfranc ELEVER餐椅1套2件（4折$1,440）（官方圖片）

Creative Co-Op Home CUBE櫃桶開合餐枱（56折優惠價：$1,999／限量50件）（HomeSquare提供）

推介的必買產品有$100一張半真皮3座位梳化、$1一張原木茶几、多款$1寢室名牌枕頭，還有愛皇健、蓆夢思、絲漣床褥、瑞士JURA A1全自動咖啡機、Maxcare電動按摩椅都以1折發售。此外，Dyson的多款產品如向來大受歡迎的Supersonic風筒、PURE COOL LINK2合1風扇空氣清新機以及V8 Fluffy無線吸塵機，同樣減至1折，折扣後風筒只售$338，試問大家豈能抗拒誘惑！

FLEXA 小童桌組合1枱3椅（1折$350）（官方圖片）

為了讓大家更舒適安心地搶得筍貨，HomeSquare更首度推出「Smart Buy筍貨網上預留服務」。大家只需於於7月8日（10am）至7月10日（11:59pm）登入網站Smart Buy筍貨預留專頁，優先預留超過2,000件低至1折、$1、$100家具家品，選取想預留的貨品後，成功登記後即可換領「Smart Buy 預留證」，然後於7月12日到HomeSquare付款，即可把貨品帶回家。

Dyson Supersonic風筒（1折優惠價：$338／限量3件）（HomeSquare提供）

Dyson V8 Fluffy無綫吸塵機（1折優惠價：$368／限量2件）（HomeSquare提供）

Gemini多功能全自動升降火鍋機（33 折優惠價：$488／限量 20 件）（HomeSquare提供）

專頁一連3日每天推出不同的限量貨品，搶不到的話第二日可以重來，讓大家更有彈性地預留心頭好。

記者︰陳日言

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