薛凱琪感激黃偉文為《南昌街王子》填詞　Fiona不急於覓真命天子一切隨緣

▲ 薛凱琪任《StarTalk》嘉賓宣傳新歌《南昌街王子》。

日前薛凱琪（Fiona）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談返回娘家再推出新歌感受。薛凱琪說：「之前可以說是半刻意暫停了音樂事業，因為覺得一心不能二用，過去想專心建立自己的服裝品牌，而且離開上間公司後，自己想學識營運去照顧自己，這樣可以幫到我未來的工作。」

Fiona特別感謝新歌《南昌街王子》填詞人黃偉文（Wyman），她說：「他真的好有心，有一日他打電話來，說已填好了歌詞，只欠條街名，那麼我們開會傾，話香港有幾百條，首先要啱音，即係他有唱曬那幾百條街的街名，有提意過第三街、琴行街，不過最後我們決定用南昌街，因為夠親民。」

Fiona更笑說自從我發布了《南昌街王子》嶵這首歌新歌後，發現有很多人都是該處那讀書及居住住：「而我讀書時都成日去那裡買布及絲帶。」

問到Fiona的「南昌街王子」時，她說：「我還在找，其實我做嘢真的可以30日就做足30日，如果有時間玩的話，我又好懶去一些陌生人的約會，所以我是好難同懶去認識陌生人，不過我信緣份，要來就來。」