【最年輕爸爸】14歲懷孕少女早產誕女兒IG報喜　11歲「綠帽爸爸」承諾養育BB

▲ 俄羅斯14歲少女早產誕下女兒。

俄羅斯14歲少女Darya Sudnishnikova的懷孕故事，成為全球熱話，早前更爆出孩子的生父並非11歲的男友Vanya Chekhov，而是被一名男生性侵而懷孕。原本預產期為9月的她，突然於昨日（6日）宣布「生了」。

綜合外媒報道，原本預產期在9月的Darya，今年2月時曾被送院，因醫生擔心她很有可能流產，沒想到小孩還未足月，就早產來到世上。她昨日在Instagram上公布自己生產的消息，她表示自己被送到急症室後就生了，她還放出與女兒的合照。

去年10歲、就讀4年級的Ivan，愛上就讀7年級、13歲的同校師姐Darya，兩人繼續拍拖相戀。後來，Darya不斷出現嘔吐和肚脹情況，其患末期癌症的媽媽Elena以為女兒食物中毒，後來覺得不對勁，用驗孕棒檢查後，竟發現女兒懷有兩個月身孕。

當時Darya宣稱經手人是小男友Ivan，二人趁媽媽不在家時偷嘗禁果，不過在今年5月，Darya又突然改口稱，孩子的爸爸並非Ivan，而是去年曾被一名又肥又高的16歲男生在樓梯上性侵，因當時已天黑，沒有人能救她，相信腹中的孩子經手人就是他。

不過，事件沒有影響她和Ivan的感情，Ivan更承諾會不離不棄地照顧女友，共同養育出生的女嬰。Darya更表示，已經計劃生第二胎，屬於她和Ivan的孩子。

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責任編輯：王俊賢