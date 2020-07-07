【對抗精神病】17歲少女被媽媽男友性侵現13種人格分裂　渴望醫好精神病重新振作

▲ 台灣有一名17歲少女父母離異，遭媽媽男友性侵，患有多項精神病。

17歲少女正值花樣年華，應該正享受美好的人生，台灣有一名17歲少女卻遇到不幸，父母離異，遭媽媽男友性侵，以及被網友性虐待，曾多次圖輕生，出現多種精神病，有13種人格分裂。她近日在網絡分享帖文，勇敢訴說著自己的不幸，希望集氣讓網民支持她抗病重新振作起來。

昨日（6日）在facebook群組「爆廢公社」，有名17歲女網民發帖文，她坦言自己有憂鬱症、創傷症候群、斯德哥爾摩症候群、幻聽、幻覺、人格分裂症，總共有13個人格，曾自殺7次，包括吞藥、跳樓、割腕、吞洗衣粉、沐浴露、洗頭水，現時入住醫院精神科。

遭媽媽男友性侵

父母離婚後，媽媽另外結識了男朋友，而她跟爸爸同住，但她在去年11月開始情緒不穩定，有一天媽媽叫她來住3天。不料，在這3天期間，她被媽媽的男友性侵2次。

媽媽睡在我們旁邊，可是他說沒看到，我安慰自己是幻覺幻聽，卻覺得自己的感受是多麼的真實。

之前，她表示曾受網友性虐2年，在初中時被他們用襪子、雪條塞進下體，用裸照威脅她。

勇士抗病希望重新振作

此外，帖文附有一張躺在病床入院照片，少女表示提起自己不幸的遭遇，是希望向群組內的網民取暖，給她溫暖的加油。

我在醫院要做電療12次，會忘記很多事物，然後慢慢想起來……我家人很愛我，我也很希望自己能趕快好起來！

網民鼓勵忘記過去

有關帖文發佈大約6小時，已有3千名網民關注，當中不少網民同情她並為她打氣，留言鼓勵︰「要告訴自己你很棒，為了你愛的人及愛你的人要勇敢，好好治療讓自己擁有美好的未來」、「放下那些痛，給自己煥然一新的機會」等，祝願她醫好精神病、忘記過去傷痛。

更多有關對抗精神病的報道︰

【多重人格】童年時受創分裂哥哥人格 19歲女生分裂6種人格保護自己

【人格分裂】女兒被強姦7年致人格分裂2500種 人格聯手控告獸父重囚45年

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳