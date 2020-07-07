【IB放榜】英基誕12狀元24榜眼　女狀元自小讀名著學英文入牛津法律系

▲ 英基今年誕生12名狀元，其中女狀元袁彩明將會升讀牛津大學法律系。

國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate，簡稱IB）昨日（6日）放榜，全港誕生23名取得45分滿分的IB狀元。英基轄下7間學校共出產12名狀元，以及24名考獲44分的榜眼。除了一名女狀元入讀香港大學醫科外，其餘11名狀元分別到英國及美國升學。

11狀元升讀英美大學

7間英基屬下學校為港島中學、英皇佐治五世學校、沙田學院、南島中學、西島中學、智新書院及啓新書院，逾1,000名13班學生參與今年的IB。就讀英皇佐治五世的女狀元Jun Yeji Lim選擇留港，預計於港大讀醫，其他狀元則升讀英國及美國大學，包括著名學府英國劍橋大學、牛津大學、倫敦帝國學院、倫敦大學學院、美國南加州大學、賓夕凡尼亞州大學等。

就讀英皇佐治五世的男狀元馬鈞浩（Jason）將升讀英國劍橋大學法律系，另一名女狀元袁彩明（Charmaine）則入讀牛津大學，同樣修讀法律系。二人坦言，得悉獲45分滿分的一刻都非常驚喜，Jason的父母甚至開心得大叫出來，喜歡與人辯論的Jason，選擇以法律為專業。

閱讀小說提升英語能力

女狀元Charmaine笑言自己很怕血，又因理科不是她的強項，故早知自己不適合讀醫。她感謝父母自小培育她的閱讀興趣，鼓勵她涉獵不同類型的書籍，令她終身受用，不但提升語文能力，而且對學習亦有幫助。她表示︰

我的英語能力是靠讀小說學成。

Charmaine分享自己愛看英文書，尤其是古典小說，例如《簡‧愛》（Jane Eyre）英文版。她由薄薄的英文書開始看起，繼而逐步挑戰更厚、更艱深的小說，累積辭彙量。

牛津讀法律擬回港發展

在選科方面，父母給予Charmaine很大的自由度，讓她自行決定，絕對尊重她的興趣及發展。她將赴英國牛津大學讀法律，認為正好可以將她的閱讀興趣及就業出路結合為一。

我想先考取律師的專業資格，之後或許向法律教學方面發展。

她稱未體驗過英國的學習生活，要親身去到當地才知道是否適合自己，加上家人都在香港，不捨得離開他們，因此暫時不打算畢業後留英發展，屆時先回港再計劃。

對於修讀IB課程，她認為時間管理非常重要，會先將課業按緩急先後次序分類，優先處理重要及對分數有一定影響的課業，例如IA（Internal Assessment）會下苦功做好，以爭取好成績。

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記者︰駱秀玲