【新冠肺炎】至少5間中小學及院校的師生及家人染病　沙田培基小學發通告：學生父親初步確診　

▲ 今日有至少5間中小學及院校的師生及家人染疫。

本港近日新增多宗新冠肺炎初步及確診本地個案，今日（7日）有至少5間中小學及院校的師生或其家人感染，包括沙田的培基小學和崇真學校、元朗的光明英來學校、黃大仙的中華基督教會扶輪中學和灣仔的演藝學院；至於旺角優才書院小學部和上水鳳溪創新小學，分別有家長和老師曾與確診患者接觸。

沙田培基小學發出通告指，接獲誠班家長來電，告知學生的父親對深喉喠液檢測呈陽性反應，現已入院，有關學生已沒有上學。校方正與衞生防護中心保持聯絡，有進一步消息會通知家長。

沙田崇真學校亦發出通告，指今天（7日）早上接獲2B家長通知，告知學生的父親對深喉唾液檢測呈陽性反應，現已入院。有關學生今天已沒有上課，學校正與衞生防護中心保持聯絡。如有進一步消息，將盡快通知各家長。

中華基督教會扶輪中學校長今日（7日）發出聲明指，一名3B班學生確診，詳情即睇：【新冠肺炎】黃大仙中華基督教會扶輪中學中三學生確診 教育局倡今日起停課

元朗光明英來學校表示，一名老師的同住家人初步確診，已即時在家隔離，詳情即睇：【新冠肺炎】兩間小學的老師涉曾接觸確診者 上水鳳溪創新小學須停課

演藝學院學生會於fb發帖，指有學生確診，促請同學立即離開學院，並避免回校。詳情即睇：【新冠肺炎】演藝學院有學生初步確診 消息：將疏散學生及閉校消毒

【新冠肺炎】消息：3名沙田區居民初步確診報稱沒有外遊 有患者曾到迪士尼樂園

【新冠肺炎】消息：醫管局九龍醫院資訊科技部員工初步確診 家人須隔離

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記者：陳子謙