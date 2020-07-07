【升中派位】有男生獲派第二志願不禁落淚　多名學生家長即日到多間學校叩門

▲ 陳太（右）表示，兒子得知獲派第2志願時，失望落淚，已往首志願中華基督教會銘基書院叩門。

升中派位今日（7日）放榜，今年參加派位的5.4萬名學童，有9成獲派首3志願，但有人歡喜有人愁，有學生獲派第2志願後不禁落淚，即日在母親家陪同下到油尖旺區的中華基督教會銘基書院叩門。

9成獲派首3志願 校長分析：自行派位早公布及疫下變數多 家長選校趨保守

獲派第2志願基督教香港信義會信義中學的學生家長陳太，今早帶兒子到自行分配學位階段曾報讀、統一派位放在首志願的中華基督教會銘基書院，以及陳瑞祺（喇沙）書院叩門。

陳太形容知悉結果後的心情：

肯定係好失望，仔仔都忍唔住喊，（我）好似自己派學校咁好緊張。

她又形容自己緊張到連叩門文件也沒有帶齊，要折返家中拿取。

▲ 吳女士料跟兒子往5間學校叩門。（馮琪雅攝）

家長：油尖旺Band 2校選擇少

同樣帶兒子到銘基書院叩門的吳女士表示，其兒子獲派非心儀的世界龍岡學校劉皇發中學，形容兒子心情應焦慮，急於去其他學校叩門，計劃今日帶兒子到九龍華仁書院、銘基及長沙灣天主教英文中學等共5間學校叩門。

吳女士說，「佢（兒子）自己目標都係九華（九龍華仁書院），我都畀佢試吓；我覺得劉皇發（中學）都唔係咁差，你讀到書嘅話讀邊間都讀到。」

吳女士指，油尖旺區的Band 2學校始終較少，而且2008年出生率高許多，唯有叩門爭取入讀心儀學校，直言沒有信心獲學校取錄，但由於兒子已學習游泳多年、曾經獲取學界獎項，故希望讓兒子入讀較好的學校。

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記者：馮琪雅