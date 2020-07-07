涉以鐳射筆射警員罪　女金融經理囚3個月准保釋候上訴

▲ 案件於九龍城法院有裁決。（資料圖片）

28歲女金融經理涉於去年8月10日，在尖沙咀以鐳射筆射向警員眼睛，她早前否認1項襲擊警務人員罪，經審訊後，今（7日）於九龍城裁判法院被判罪成。裁判官指，警員每天工作危險，法庭須保護執法人員，判刑須有阻嚇性，遂判監3個月；被告准以2萬元保釋等候上訴。

女被告郭麗芬（28歲），任職金融經理，早前否認1項襲擊警務人員罪。控罪指，她於2019年8月10日，在尖沙咀彌敦道與加連威老道交界，襲擊警員朱冠強。

裁判官裁決時指引述案情指，警員朱冠強於案發當日在尖沙咀執勤，約下午2時半有50人在彌敦道與加連威老道交界聚集，並與警方防線對峙，朱當時身處警方防線，他突然被綠色鐳射光照約10秒，他隨即感到左眼一白、刺痛及流出淚水。

裁判官指，朱沿綠色鐳射光，發現1名身穿白衣、黑褲及揹黑色背包的人士，正在使用鐳射筆，他與另一名警員靠近該人士，期間該名人士再次使鐳射筆照向防線，直至發現朱靠近即轉身逃走，朱追截該人士，朱其後於附近G2000門外認出身穿白衣的被告即為上述人士，朱拉著被告的背包，期間現場混亂及有人用傘打朱，被告一度爬行至附近的莎莎門外後被拘捕。

裁判官續指，辯方爭議被告只是路過，而非該名以鐳射筆襲警的人士，質疑警員朱冠強辨認襲擊者的能力，而辯方盤問朱時，指朱於庭上供稱受襲後左眼一白、刺痛及流出淚水，但視線沒有不適，惟朱早前在警署錄取的書面供詞，卻是指自己雙眼一黑、刺痛及流出淚水、視線受影響，質疑朱的證供誇張及不可信。

惟裁判官指，對於控方證人而言，書面供詞與庭上證供有分歧屬於常見，證人可能在廣泛的提問下，喚醒起更多記憶細節。裁判官因此接納朱的證供，加上考慮到現場燈光，案發時襲擊者身穿白衣，與身邊5米內的人士不同，以及朱供稱在追捕時沒有離開視線，裁判官裁定被告即為案發時襲擊者。

裁判官另提到，雖然被告被捕時身上沒有鐳射筆，而警方檢獲的鐳射筆只是在現場附近拾獲，未必是被告案發時使用的鐳射筆，但指根據現場錄影片段，被告首次於G2000外被朱堵截時，被告手掌放在地上及發出綠光，而當時現場混亂，被告手中鐳射筆很有可能在此時丟失，加上被告當時戴口罩、生理鹽水及法律資訊卡，因此認為被告屬有預謀及攜有充足裝備，裁定被告罪名成立。

辯方求情時，指被告沒有案底，而且本案案情較同類案情相對不嚴重，而醫療報告亦指案中遇襲警員沒有傷勢、沒有視力影響及沒有永久傷殘，希望法庭考慮判以社會服務令。

裁判官判刑時指，襲警罪最高可判囚6個月，警員對社會有很多貢獻，而且每天工作危險，若對襲警者予以輕判，便會增加警方工作困難，法庭須保護執法人員，判刑須有阻嚇性，最終判被告監禁3個月。

辯方於判刑後，隨即向法庭申請保釋，指將會就本案申請上訴。裁判官批准被告以現金2萬元保釋，以等候上訴，其餘保釋條件不變。

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記者：王仁昌