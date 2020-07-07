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【酒店優惠】一家四口住帝京每晚900元起　回贈2人份量價值468元下午茶

休閒 13:08 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

4個人不用一千元就可入住帝京酒店一晚，兼且可以食下午茶(2人份)，相當超值。

疫情下開課不久，又迎來學校暑假，父母們要為子女想節目了。帝京酒店推出一系列夏日暑假住宿優惠，其中一個優惠，只一晚住宿酒店只需900元起，還可以最多4人入住，更可免費吃價值$468二人份的酒店下午茶，真的十分超值。

住宿優惠1

900元起悠閒下午茶篇

這個住宿計劃名為悠閒下午茶篇，900元起便可入住酒店豪華親子客房1晚，還可4位入住，還奏送2人分量的下午茶，住客可到酒店型格餐廳酒吧Lion Rock享用。

下午茶以棉化糖作主題，女生必定喜歡。(酒店提供)

這個全新的夏日軟「棉棉」下午茶，以棉花糖作主題，採用棉花糖製成多款精甜點，包括呍呢嗱綠茶棉花糖蛋糕、雜莓紫羅蘭棉花糖馬卡龍等，以及特色飲品草莓棉花糖奶昔，還可配上多款滋味鹹。

棉花糖下午茶賣相精緻，絕對是打卡之選。食客可一邊品嘗下午茶，一邊欣賞餐廳窗外的獅子山景色，盡情享受愜意悠閒下午時光。

另外，同房登記住客享用Lion Rock棉花糖主題下午茶，每位只需另加200元附加費便可食得到。

info：
地址：旺角太子道西193號
電話：2928 8822 
有效日期：即日至8月31日
價錢：每晚900元起 

住宿優惠2

650元起暢玩遊戲篇

另外，如大人小朋友都喜歡打機的話，不妨選擇暢玩遊戲篇計劃﹐只需650元起，便可入住空間十足的豪華親子客房，以及到酒店E-Game Zone暢玩兩小時任天堂Switch遊戲機，更可品嘗小食拼盤，有得玩又有得食，十分滿足。

如果喜歡打機，可選擇650元起的暢玩遊戲篇住宿計劃，可打機兼品嘗美食。(酒店提供)

另外，如果喜歡入廚的話，每人另加150元，便可參加蛋糕裝飾班(只限周六日及公眾假期)，一展廚技身手。

每人只需另加150元，便可參加蛋糕裝飾班。(酒店提供)

Info：
有效日期：即日至日至8月31日
價錢：每晚650元起

記者：楊樂天

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