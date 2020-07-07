質疑特首未按基本法23條立國安法　郭卓堅入稟申司法覆核

▲ 郭卓堅入稟申司法覆核，質疑特首未按基本法23條立國安法。（經濟日報記者攝）

《港區國安法》上周實施，巿民郭卓堅今(7日)入稟高等法院，質疑特首林鄭月娥違反就職宣誓誓言，未有按《基本法》23條立港區國安法，要求法庭頒令特首沒有擁護《基本法》，做法違憲。

原告郭卓堅，答辯人特首林鄭月娥，並將律政司司長鄭若驊列為利害關係一方。郭卓堅於自行撰寫入稟狀中指，特首林鄭月娥就職宣言中提及擁護《基本法》，但卻遲遲未有按《基本法》23條訂立《港區國安法》，以致由人大常委訂立《港區國安法》。

入稟狀又指《港區國安法》部份內容違反《基本法》，林鄭月娥作為特首，卻將有關內容仍然刊憲，指特首沒有擁護《基本法》。郭卓堅要求法庭頒令，特首林鄭月娥就《港區國安法》刊憲的部份內容若屬違反《基本法》，法庭應要求修改。

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記者：林育慧