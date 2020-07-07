【時尚速報】Chanel夏日彩粧營造自然亮肌 網上限定商店兼賣男士彩粧
縱然肺炎疫情仍未完全減退，但life must go on，大家還是繼續打扮得靚靚過日子吧！近日不少美容品牌都加強網上銷售的服務，Chanel香水及美容網上限定商店，亦即時加入男士彩粧系列Boy de Chanel及熱賣的男士香水Bleu de Chanel，讓男士們也可輕易網購各種美粧產品。
除此之外，Chanel全新夏日系列的產品已經登場，限定的Les Beiges Summer of Glow自然亮肌夏日彩粧系列包括Les Beiges自然亮肌果凍氣墊粉底SPF 25、自然亮肌光影霜、自然亮肌眼影組合、潤色護唇膏及甲油。
而氣墊粉底更推出全新限量收藏版，以「捲起來的水手繩索」圍繞CC標誌作為包裝盒上的點綴，粉底可均勻膚色，當中蘊含56%的水份，防止肌膚缺水，並可提供即時清爽及透亮雙重效果。
上粉底前可配合光影霜使用，光影霜包含69%的水份及一種源於海洋的潤膚成分，令肌膚整天保持舒適感，並散發光澤，更加入可保護肌膚的長壽花萃取。
而除了Les Beiges Summer of Glow系列內珊瑚粉色的潤色護唇膏外，Chanel亦推出了全新Rouge Coco Flash透亮光感唇膏供大家選擇，一共有12種色調，柔滑和極致水潤的質感容易塗抹，亮澤油份能完美折射光綫，打造極致深邃亮澤的粧效。
產品查詢：2810 1083
記者：梁靜詩