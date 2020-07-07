【時尚速報】Chanel夏日彩粧營造自然亮肌　網上限定商店兼賣男士彩粧

▲ Les Beiges Summer of Glow自然亮肌夏日彩粧系列從法國海濱旅遊勝地的悠閒生活中獲取靈感，希望帶給大家一種度假的輕鬆感覺。（官方圖片）

縱然肺炎疫情仍未完全減退，但life must go on，大家還是繼續打扮得靚靚過日子吧！近日不少美容品牌都加強網上銷售的服務，Chanel香水及美容網上限定商店，亦即時加入男士彩粧系列Boy de Chanel及熱賣的男士香水Bleu de Chanel，讓男士們也可輕易網購各種美粧產品。

▲ 共12色選擇的Rouge Coco Flash透亮光感唇膏。（$290）（官方圖片）

除此之外，Chanel全新夏日系列的產品已經登場，限定的Les Beiges Summer of Glow自然亮肌夏日彩粧系列包括Les Beiges自然亮肌果凍氣墊粉底SPF 25、自然亮肌光影霜、自然亮肌眼影組合、潤色護唇膏及甲油。

▲ Les Beiges自然亮肌微精華粉底液，含75%水份，以啫喱質地包含精緻細密的微色素氣泡，輕輕擦拭便糅合成粉底液，柔霧及平滑效果令膚色更均勻亮澤。（$575）（官方圖片）

而氣墊粉底更推出全新限量收藏版，以「捲起來的水手繩索」圍繞CC標誌作為包裝盒上的點綴，粉底可均勻膚色，當中蘊含56%的水份，防止肌膚缺水，並可提供即時清爽及透亮雙重效果。

▲ 除了香水也有男士彩粧產品，包括粉底液、潤唇膏及眉筆。（$305-$625）（官方圖片） ）

▲ 網站首次加入Bleu de Chanel男士香水，木質芳香調來得清新怡人。（$710）（官方圖片）

上粉底前可配合光影霜使用，光影霜包含69%的水份及一種源於海洋的潤膚成分，令肌膚整天保持舒適感，並散發光澤，更加入可保護肌膚的長壽花萃取。

▲ 一套 4 款的Chance香氛筆，亦可於網上購買，相當方便攜帶。（$835）（官方圖片）

而除了Les Beiges Summer of Glow系列內珊瑚粉色的潤色護唇膏外，Chanel亦推出了全新Rouge Coco Flash透亮光感唇膏供大家選擇，一共有12種色調，柔滑和極致水潤的質感容易塗抹，亮澤油份能完美折射光綫，打造極致深邃亮澤的粧效。

產品查詢：2810 1083

記者：梁靜詩