【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心

▲ 李健仁更新社交平台報平安。

周星馳愛將「如花」李健仁早前在深圳中風，更有指李健仁半身癱瘓及失語！現年59歲的李健仁，已返回香港作治療，而多位昔日電影上合作好友如田啟文、黃一飛等都有向李健仁作慰問，李健仁昨晚亦更新微博並報平安。

「如花」李健仁近年主力在內地發展，昨日有報道指他在去年於深圳中風。事發時李健仁身體無異樣，可是與助手去焗桑拿時突然感頭痛，之後暈倒，即送醫院急救，證實是中風。

【星爺愛將】「如花」李健仁中風半身癱瘓 幸有太太悉心照料現正休養

李健仁被指情況一度嚴重，尚幸經搶救後保住生命，可是右邊身癱瘓及失語，隨後返香港繼續接受治療，現正休養，據悉在太太及家人悉心照料下逐步康復。

田啟文其後向傳媒表示，李健仁於去年年8、9月時出事，當時仍未有疫情發生，後來在深圳醫院做開腦手術，現時回港在家中休養，但因曾做開腦手術，故說話仍未很清晰，須繼續做物理治療。

▲ 李健仁轉發一張近照，明顯比前消瘦。（取自微博）

田啟文並指多位好友都考慮為李健仁籌款，但未有進展，有傳周星馳會先出錢籌款，田啟文指暫未有此事。

李健仁昨晚更新微博，並轉載內地關於他病情的報導，李健仁留言：「我會加油恢復，早日回到熒幕前，大家掛念了，感恩。」

李健仁所屬的內地公司亦留言：「仁哥目前在平穩恢復中謝謝大家關心」

▲ 李健仁與太太育有兩位漂亮千金以及帥氣兒子。

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李健仁在就讀中學時與周星馳同班而成為朋友，在1989年經周星馳介紹當幕後場記，後任攝影助理、副導演及製片等。

在1992年，李健仁男扮月女妝客串《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》等表現突出令觀眾留下深刻印象，當因為他在《九品芝麻官》飾演角色叫如花，此成為觀眾對他的暱稱。

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