初生女嬰放環保袋棄於兒童之家　20歲未婚媽媽判感化官勸好好做人

▲ 被告今於九龍城法院被判12個月感化令。（資料圖片）

20歲未婚女子涉於今年2月初，將剛誕下的女嬰放於環保袋內，棄於黃大仙播道會兒童之家的門外，早前承認1項遺棄兒童罪。被告今（7日）於九龍城裁判法院被判12個月感化令。裁判官判刑勸被告日後好好做人，要照顧父母及肩負更多責任。

20歲張姓女被告，報稱客戶服務員，早前承認1項遺棄兒童以致生命受危害罪。

案情指，於2020年2月2日凌晨5時，1名的士司機在黃大仙沙田坳道120號播道會兒童之家外，發現1個傳出哭聲的環保袋，司機上前查看後發現1名女嬰，遂報警求助。警方其後拘捕被告，被告警誡下稱「我好驚，唔知點做，就放低個BB係播道兒童之家門口。」

裁判官判刑時指，事情既已發生，便無法逆轉，希望被告明白人生路並非自己一人獨行，她日後須肩負起更多責任，要照顧自己及父母，勸誡被告日後好好做人，最終判被告12個月感化令。

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記者：王仁昌