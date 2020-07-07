【食不安心】台灣壽司郎驚現10cm巨鼠輸送帶狂奔　休業2小時全店消毒銷毀壽司

▲ 有食客在台灣壽司郎分店用膳時，驚見一隻10cm巨鼠在輸送帶上狂奔。

知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」在台灣其中一間分店，近日傳出食安疑雲。有食客爆料於店內用膳時，驚見一隻長約10cm灰色大老鼠在輸送帶上狂奔，引起全場食客驚恐。事發後，店方表示即時關門休業，並進行2小時消毒，將食材丟棄，並把壽司全數銷毀。

綜合台灣媒體報道，有網民昨日（6日）在網上論壇PTT爆料，指自己上周六（4日）預約了在「壽司郎」中和環球店用餐，帶著孩子一起用膳約半小時，突然聽到身後幾桌客人傳來驚呼和騷動聲，當事主回頭一看，就見到驚恐一幕：

轉頭想看壽司輸送帶上的壽司時，碰巧撞見一隻身長約10公分（不含尾巴）的灰色老鼠，正跑在壽司輸送帶上、並經過我的正前方，而牠距離我的手臂只有10公分，如果這時候去拿壽司盤，說不定會將這隻老鼠一起端下來！

事主表示，當時看到一隻長約10cm的灰色老鼠正在輸送帶上奔跑，而老鼠與事主的手臂距離亦只有10cm，一時間客人全都被嚇壞。事發後，店內負責人打過電話給高層後，要求食客結帳離席，若有投訴可自行聯繫總公司。事主質疑店方做法，也憂心店方會否在完全沒有重新消毒的情形下，就接待街外不知情的食客。

而台灣壽司郎事後澄清，每間分店每月都會固定進行消毒清潔。今次事發後，已暫時營業2小時，進行全店消毒，並銷毀架上食材。同時在當日結束營業後，亦有再消毒打掃。對於店方處理態度不佳，已向分店了解情況，並為當日對受驚嚇的消費者致歉，只要持有當天收據，可到分店退款。

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責任編輯：羅嘉欣