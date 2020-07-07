【新冠肺炎】消息：初步確診患者曾入住迪士尼酒店　迪士尼樂園：未收到本地衞生部門相關資料

▲ 消息指，一名初步確診個案患者曾入住迪士尼酒店。

本港今日（7日）新增多宗初步確診個案，有消息指3名沙田區居民初步確步，3人都報稱沒外遊記錄。據了解3人的深喉唾液樣本呈陽性，故昨晚被安排入住沙田威爾斯醫院，正等候進一步的測試結果。3名初步確診者為兩男一女，分別住於沙田禾輋德和樓、禾輋美和樓及水泉澳明泉樓，其中兩名男患者分別是40及42歲男士，至於水泉澳明泉樓是66歲女人。其中一名男患者是醫管局九龍醫院資訊科技部員工。

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消息指，其中一名男患者曾到香港迪士尼樂園遊玩，並入住酒店及進食自助餐。衞生防護中心正追查其行蹤及調查，香港迪士尼樂園度假區發言人下午回應指出，現時為止尚未收到本地衛生部門有關新型冠狀病毒病與香港迪士尼樂園度假區相關的資料。演藝人員及賓客的健康及安全至為重要，正密切留意情況。

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本港昨日新增17宗新增確診個案，至今本港個案累計1,286宗（包括1,285宗確診個案和一宗疑似個案）。昨日公布的個案涉及12男五女，年齡介乎3至78歲。

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昨新增的個案中包括一宗本地感染個案，涉與昨59歲坪石邨玉石樓男患者的粥麵店男同事，患者是一名30歲男子居大角咀福祥樓，是第1269宗59歲男子的同事，為粥麵店廚師，於上周六出現喉嚨痛症狀，7月5日前往廣華醫院求診其確診，現時於伊利沙伯醫院留醫。

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記者：伍瑋瑋