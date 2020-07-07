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涉青衣藏六角匙兼堵路　男店務助理9月審女生簽保守行為

社會 13:17 2020/07/07

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案件於西九龍法院再訊，女生獲准以1,000元簽保守行為2年。（資料圖片）

去年11月中有人疑於青衣擔杆山交匯處聚集堵路，18歲店務助理及25歲女生分別被控管有工具可作非法用途及在公眾地方造成阻礙罪，案件今（7日）於西九龍裁判法院再訊。女生獲准以1,000元簽保守行為2年，店務助理則否認兩罪將於9月初開審。

兩名被告為報稱店務助理的陳東成（18歲），被控管有工具可作非法用途及在公眾地方造成阻礙罪，控罪指他於2019年11月13日在青衣擔杆山交匯處管有6條六角匙。兩人另被控於同日同地，與10名黑衣示威者以雪糕筒、磚頭、竹枝及其他物品堵塞擔杆山路，對路上車輛造成阻礙。陳否認兩罪，案件將於9月2日開審。

另一被告學生李霜兒（25歲），被控在公眾地方造成阻礙，今准以1,000元簽保守行為2年，期間必須保持公眾安寧，不得干犯暴力及刑事損毀罪行。

據李承認的案情指，2019年11月13日晚上，報道指有示威者在長安邨巴士站外聚集，有10多名穿黑衣的示威者在案發地點一帶堵路，警員到場後示威者四散，警員追截李與另一名男子，兩人跑入巴士總站，及後被捕，李的背包內藏有手套、3包鹽水等，李當時就非法集結罪被捕，警誡下保持緘默。

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記者：林欣樂

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