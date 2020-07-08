【第2號癌症殺手】男子經常便秘腹脹打嗝　確診患大腸癌並擴散肝臟【附大腸癌病徵】

▲ 若排便習慣改變，突然出現便秘與腹瀉交替等情況，也是大腸癌病徵。

持續打嗝，可能是患癌的徵兆。有台灣外科醫生近日於節目上表示，曾有一名男子經常便秘、腹脹，並不停打嗝，持續好一段時間，其後求醫，確診患上大腸癌並已擴散至肝臟。大腸癌是本港第2號癌症殺手，據衞生署資料，排便習慣改變是症狀之一。

台灣外科醫生江坤俊在當地節目《醫次搞定》分享病例時表示，該名男子因為經常便秘，要用軟便劑和塞劑，以助排便。最近他上腹持續脹起，感到不適經常想打嗝，而非吃飽才想打嗝。情況持續約3個月後，他前往醫院做大腸鏡檢查，結果發現大腸的升結腸有一個4厘米的腫瘤，確診患上大腸癌。

當進行電腦斷層掃描後，再發現男子肝部上面也有腫瘤，並頂著橫膈膜；經檢查後，證實癌細胞已轉移至肝臟，這也是他不斷打嗝的原因。江坤俊醫生提醒，若身體有任何小毛病持續許久，就應求醫，檢查是否出了問題。

本港腸胃肝臟專科醫生呂恩妮早前受訪時表示，當橫隔膜肌肉出現抽搐便會出現打嗝，而打嗝的成因有不少，其中最普遍是因進食時太急促所致。此外，若受麻醉藥、類鴉片藥物等影響，也會令人較易打嗝。一些較罕見的情況，則是因長期病或手術性引起，例如有部分曾中風的病人，其腦部負責控制橫隔膜的神經線如受病情影響，就會較易打嗝。

大腸癌高危一族

大腸癌是本港第2號癌症殺手。據衛生署資料，不良生活習慣也是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

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責任編輯：羅嘉欣