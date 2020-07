【港區國安法】林鄭月娥：若記者百分百保證不會犯法　才保證新聞自由獲保障

▲ 林鄭月娥表示,如記者能保證不觸犯《港區國安法》的話,她才會作出相關保證。(梁偉榮攝)

行政長官林鄭月娥今早(7 日)出席行政會議前見記者,被問及有關《港區國安法》下,新聞自由是否能獲保障時,她表示如記者能保證不觸犯《港區國安法》的話,她才會作出相關保證。

【港區國安法】林鄭月娥:國安法第43條沒有擴大警權 實施細則有利釋除市民疑慮

《港區國安法》第43條的實施細則今日(7日)生效,細則下警方可以在沒有手令下作出搜查以及截取通訊等,有記者問及能否保證記者採訪能不受新法影響。

林鄭月娥回應表示,《港區國安法》已清晰訂明4類要防範、制止和懲治違法行為,如外國記者會和所有記者能保證不會觸犯法例的話,她才會作出相關保證。(If the FCC and all the reporters in HK can give me 100% guarantee that they will not commit any offences under this piece of legislation, then I can do the same.)

她又指,《港區國安法》第4條已訂明會尊重和保障香港市民的人權,也是法律重要的原則,是根據《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》所保障的人權和自由,當中包括新聞自由。

問及有關Telegram、WhatsApp及Facebook先後宣布暫拒香港官方索取用戶資料的請求,以及《願榮光歸香港》會否成為「禁歌」,林鄭月娥均未有回應。

記者:陳子謙