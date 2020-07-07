港大革新課程冀培育更多初創企業家　畢業生棄讀法律全力發展初創事業

▲ 港大今年起將「商務設計及創新」主修課程改革成「企業開發、設計及創新」。左起：陳炳雄、徐衛濠、韓駿謙。(蘇文軒攝)

初創企業發展近年愈趨蓬勃，不少大學生甚至未畢業便已投身創業。港大今年起將「商務設計及創新」(Business, Design and Innovation)主修課程改革成「企業開發、設計及創新」(Entrepreneurship, Design and Innovation)，以適應當前的市場需求。課程總監陳炳雄強調， 改革後的課程着重教授「設計思維」理念，學生亦會有實戰機會接觸不同行業；有畢業生修讀課程後，更主動放棄法律研究學位，為全力發展其初創事業。

陳炳雄稱，近年新興科技和創新業務發展蓬勃，各地都提出要促進創意、數碼化和創新業務，並強調要「創造價值」，不論是商業及社會價值均受到重視，因此希望改革後的課程能培養出「有能力帶動變化」的學生，多以用家及市場角度出發創造意念並得以持續發展。

陳續指，雖然畢業生大多從事與初創相關的工作，但其實現有企業都開始盛行「企業內部開發」，即以企業擁有的資源發展多元化經營，「設計思維」等有關概念亦同樣適用，例如他有學生曾參與亞洲萬里通(Asia Miles)的項目，協助該公司從飛行里數換取機票，擴闊涉獵至餐飲範疇。

去年畢業的徐衛濠是其中一位主修課程的畢業生，他與大學同學在仍在學時創立場地活動網上預訂平台「ReUbird」。本身修讀港大商業與法律雙學位課程的他，更為全力發展親手創立的事業，放棄繼續修讀法律學位。他認為，課程設大量實戰機會，透過不同渠道實踐所學，亦有助學生開拓人脈。另一畢業生、綠惜超市GreenPrice共同創辦人韓駿謙亦指，課程不似「填鴨式課程」只着教授理論，而他的創業念頭亦是從中發展而來。

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記者：蘇文軒