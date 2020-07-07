【新冠肺炎】本地疫情再升溫亮紅燈　何栢良：須有心理準備會有較多本地確診個案

▲ 本地疫情再升溫亮紅燈，何栢良指，須有心理準備會有較多本地確診個案。

本地新冠肺炎疫情回升，今日新增至少七宗本地感染個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良直指現時社區已不止一個傳播鏈，形容本港疫情再現紅燈；認為本地感染個案如未及追蹤源頭，幾日內可引伸不同傳播鏈，市民應有心理準備是次疫情會出現較多本地確診個案，呼籲提高警覺，重拾手衞生及家居防疫措施。

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坪石邨「彬記粥麵美食」一名男師傅及廚師日前先後確診，今日再傳出新增至少7人本地感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目訪問時提到，是次感染個案涉及於粥麵店工作的員工，並於食肆前鋪後居住宿，有機會傳播予同單位其他同事，形容情況嚴重。

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他又稱，曾到訪食肆的食客多，如師傅工作期間無帶口罩，加上食客進食時亦無戴口罩，可以引發很多傳播，「食客於不同地方居住，幾日之內可以引申不同傳播鏈」，認為市民需有心理準備，是次疫情會明顯會較多本地確診個案，且於不同地區或職業，短時間內亦未必追蹤到源頭。

何栢良亦擔心未來將有更多涉及有關美食店的確診個案，只需一名超級傳播者出現，就可牽引大群組爆發，源頭病人如有症狀且病毒量高，於室內餐飲場所風險大，加上本港多舊式屋邨、人口密集，發生家居喉管傳播，令淘大花園事件再現，後果可以是災難性。

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他提醒，市民要自己提高警覺，認為美田邨、瀝源邨群組反映不只外出餐飲場所發生傳播，家居範圍亦可能感染，提醒近日如手部或廁所喉管衞生措施已鬆懈，現時就應加強措施。

被問及有否需要收緊現有社交距離措施，何栢良坦言不排除有關可能性，惟仍需視乎未來一星期有多少本地確診個案出現，呼籲餐飲場所應緊遵防疫安排，包括戴好口罩、做足手部衞生等，切勿掉以輕心；又促食環署及政府執法人員應加強執法，於晚上熱門時間巡查不同食肆的防措施。

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記者：陳正怡