【港區國安法】回歸後BNO被視為旅行證件　林鄭：英國單方面改BNO政策國家會認真處理

▲ 行政長官林鄭月娥今早（7日）表示，BNO在回歸後僅被視為旅行證件。

《港區國安法》正式生效，英方早前宣布擴大BNO護照權利，或將在本港掀起移民潮。行政長官林鄭月娥今早（7日）表示，BNO在回歸後僅被視為旅行證件，又指英國如單方面改BNO政策，國家會認真處理。

林鄭：英方「只是講」

林鄭月娥今早在出席行政會議前會見傳媒，被問到英方對BNO的新措施時作出上述回應，並表示暫不清楚中方會作出甚麼回應，又認為英國目前「只是講」，要待他們正式實行才可再作評估及處理。

而中國官媒《央視新聞》又發表評論指，雖然英方擴大BNO護照權利「感覺還挺誘人」，但就指出港人到當地找工作未必那麼容易。

央視批港移民只能做低端工種

評論引述英國國家統計局數據指，英國失業人數在今年4月增加了85.6萬人，總失業人數高達210萬人，是1971年以來最大的月增長，失業率在未來數月更有達到8%的可能。若失去政府大手筆的補貼工資計劃，英國還會有800萬個工作崗位被危及，失業率將達到20%左右。

央視批評，「在這種『黑暗時刻』，政府還裝大款，歡迎香港的300萬英國BNO護照持有者來英國」，又質疑即使港人在當地找到工作，亦只能找到當地人不願做的基層工作。

所以英國是要歡迎香港人民去英國做白領工作嗎？還是說英國人不願意做的低端工種，諸如搬磚、摘果子之類的正好短缺？

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責任編輯：王俊賢