【賭王離世】何鴻燊喪禮明日設靈後日公祭　治喪委員會包括港澳特首

▲ 賭王何鴻燊將於7月9日起設靈。

「賭王」何鴻燊在5月底在香港養和醫院病逝，享年98歲，何鴻燊的喪禮會將在7月9日在北角香港殯儀館舉行，並會進行公祭，翌日（7月10日）大殮出殯擇吉安葬。而今日（7月7日）在香港殯儀館已有工人為靈堂作布置。

賭王何鴻燊的喪禮，將一連三日舉行，於明天（7月8日）及後天（7月9日）在香港殯儀館為賭王設靈，本周五舉殯。

▲ 何鴻燊喪禮在香港殯儀館舉行，今日已開始作靈堂布置。（攝影：eric)

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據知喪禮由賭王共四房合力聯手籌辦，而明晚各四房家人會在殯儀館守夜，後日設靈並安排團體公祭，周五是大殮出殯日，稍後會在澳門舉行追思會。

今天早上，已有大貨車駛到香港殯儀館，工作人員搬運木材、鮮花，又可見搬運不少柱狀物體，相信是作佈置靈堂之用。

▲ 搬運工人已陸續把靈堂物資運至殯儀館。（攝影：eric）

另外在地面大堂亦可見撥出不少位置，作擺放大型物件以及不同物資。有指賭王家族包下地下、一樓及二樓，喪禮可容納逾千人。

今日賭王幾位千金何超蓮、何超盈和何超欣下午現身殯儀館，為父親喪事打點，不過，她們未有回答傳媒問題。

▲ 殯儀館地下大堂已有不少大型布置。（攝影：eric）

治喪委員會名單公布

而今次的治喪委員會名單亦於今日公布，前特首董建華擔任榮譽主任，前澳門特首何厚鏵及前特首梁振英擔任榮譽副主任，主任則包括香港行政長官林鄭月娥、澳門行政長官賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應及澳門前特首崔世安。

委員方面有近百人，包括政商重量級人物，如長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、香港大學校務委員會主席李國章、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、港大微生物學教授袁國勇、林建岳、汪明荃等。

責任編輯：王俊賢