【港區國安法】銅鑼灣維景酒店疑成國安公署臨時基地　酒店正進行裝修

▲ 銅鑼灣維景酒店網頁正顯示「網站系統正在維修中」。（銅鑼灣維景酒店官網截圖）

《港區國安法》正式生效，國務院亦宣布成立「中央駐港維護國家安全公署」，有傳媒今日（7日）報道，銅鑼灣維景酒店被公署選作為臨時運作基地，國安公署職員亦將會進駐辦公。TOPick正向酒店查詢。

該酒店網頁正顯示「網站系統正在維修中，不便之處，敬請原諒」，公眾未能在官網訂房及了解更多酒店資訊等。酒店今日正進行裝修工程，大堂玻璃門已用圍板圍封，有工人在外牆進行維修，現場亦有軍裝警員戒備。

TOPick記者致電酒店查詢，接線職員表示酒店暫時停業及進行裝修工程，暫時不接受訂房服務，亦未清楚何時可重開或恢復訂房安排。

銅鑼灣維景酒店位於銅鑼灣道148號，樓高33層，共提供266間客房，鄰近湘鐵天后站﹑崇光百貨及時代廣場等，酒店由香港中旅維景國際酒店管理有限公司管理，屬香港中旅集團旗下物業。

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記者：陳曉瑩