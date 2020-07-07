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【著數優惠】領展商場為長者及學生消暑　憑長者咭或消費30元可獲贈水果或飲品【內附參與商場名單】

休閒 16:02 2020/07/07

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

生果每日送出450份，先到先得，換完即止。（圖片由領展提供）

領展商場推出「又飲又食健康賞」，希望為長者及學生們打打氣，長者及學生可於推廣期內，到領展旗下多個商場換領期間限定水果和飲品，數量有限，換完即止，大家不要錯過啦！

全港共有21個商場參與是次活動。（圖片由領展提供）

領展一向致力推廣健康生活，旗下多個商場由即日起推出「又飲又食健康賞」生果及飲品換領計劃。

維他飲品將隨機送出。（圖片由領展提供）

活動期間，只要出示長者咭，即可免費換領新鮮生果乙份，讓長者倍添健康；同時，憑學生證或長者咭，於食肆消費滿$30或以上，即可免費換領500ml飲品乙支，在炎夏適時補充水份。參與的商場共有22個，大家可到商場顧客服務台換領，數量有限，先到先得，換完即止。

領展「又飲又食健康賞」活動

日期︰即日起，換完即止

換領地點︰商場顧客服務台

換領時間︰10am-8pm

換領方法︰生果換領，可於10/7、17/7、24/7及31/7出示長者咭，即可免費換領生果一份；飲品換領，即日起出示學生證或長者咭，於食肆消費滿$30或以上，即可免費換領500ml飲品乙支

參與商場：愛東商場、彩雲商場、何文田廣場、啟田商場、鯉魚門廣場、樂富廣場、寶達商場、秀茂坪商場、慈雲山中心、蝴蝶廣場、富東廣場、良景廣場、朗屏商場、沙角商場、T Town、太和廣場、TKO GATEWAY、TKO SPOT 、禾輋廣場、逸東商場、顯徑商場及天盛商場

記者︰陳日言

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