【時尚家品】奢華餐具Versace擷取邁阿密景致　金色巴洛克裝飾融合棕櫚葉成絕配

▲ Versace Jungle2020限量品，18cm碟子$680、30cm碟子$2,370。（Versace提供相片）

提到出得廳堂的奢華餐具，Versace可算是表表者，用色金碧輝煌，加上獨特的梅杜莎頭像圖案，造就了永恒的經典。

它的華麗與浮誇，可算獨步於餐瓷行列，今年最新推出的Jungle Animalier繽紛叢林系列，添了綠意盎然，但梅杜莎頭光芒四射的太陽圖案，叫人忘不了它的璀璨。

Jungle Animalier系列

今年推出全新繽紛叢林系列餐瓷，設計靈感擷取自90年代邁阿密海灘景致。把Versace經典的梅杜莎頭，像光芒四射的太陽高掛，繁複的金色巴洛克裝飾則融合在綠色棕櫚葉及繽紛亮麗的色彩之中，活像一幅美麗海灘縮影。

▲ Jungle Animalier系列28cm碟子$1,060。（Versace提供相片）

▲ Jungle Animalier系列湯碗連底碟$3,590。（Versace提供相片）

這系列餐瓷與Versace2020春夏的流行時裝一脈相承，叢林印花及動物紋圖案與梅杜莎風格融合，把時裝騷上的設計元素及色彩延伸到餐桌上。

▲ Jungle Animalier系列茶壺$6,680。（Versace提供相片）

▲ Jungle Animalier系列橢圓形碟子$2,630。（Versace提供相片）

Versace Jungle系列

2000年，美國紅星Jennifer Lopez以當時最新一季的Versace禮服出席格林美頒獎典禮，當時她穿上的就是Versace亮綠色叢林花紋禮服，低胸火辣性感令人難忘。20年過去，Jennifer Lopez再次着上新版的Versace叢林花紋禮服，在2020年春夏時裝騷台上壓軸出場。

▲ Versace Jungle2020限量品，18cm碟子$680、30cm碟子$2,370。（Versace提供相片）

為呼應的Jennifer Lopez在時裝騷上的性感新裝。與此同時，Versace Jungle推出了2020限量品，將品牌代表性的叢林印花圖案製作餐碟、麵包碟、托盤、花瓶、香薰蠟燭和煙灰缸。吸睛的亮綠色、藍玉色及金色所組成的經典叢林印花圖案，配搭金色梅杜莎及巴洛克繁複裝飾和邊緣的金色綫條，宴客時必成為焦點。

▲ Versace Jungle2020限量品，香薰蠟燭$2,750。（Versace提供相片）

Medusa Colors系列

另一設計Medusa Colors系列的餐瓷亦十分亮眼，是筆者的心水。紅、藍色調向來是Versace Home Collection經典之作，今年配上全新的耀目色系，特別加入了4種新的配色：精緻玫瑰色、浪漫蔚藍、海洋紫和杜松綠，中央位置以梅杜莎頭像圖案為特徵，並飾有傳統的金色巴洛克式邊框，叫人驚喜也驚豔。此系列備有30cm的掛牆碟和18cm麵包碟可供選擇。

▲ Medusa Colors系列，蔚藍色30cm碟子 $2,370。（Versace提供相片）

記者：周美好